Suriye'de özerklik yok, Şam'a bağlanın! Barrack YPG/SDG'nin yol haritasını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Şam yönetimiyle anlaşma kapsamında silah bırakmada yavaş davranan YPG'ye yol haritası çizen Barrack, "Federal bir yapı mümkün değil, Suriye bütün bir devlettir" dedi.

Terörsüz Türkiye için İmralı'dan yapılan 'silah bırakma' çağrısının ardından PKK'nın uzantısı YPG/SDG Suriye yönetimine teslim olmuş, Ahmed eş-Şara ile YPG/SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 8 maddelik anlaşmaya imza atmıştı. Terör örgütü uzantısının silah bırakmada yavaş davranmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan çağrı geldi.

Özerklik beklentisi içinde olan YPG/SDG'ye Barrack, "Müzakerelerin yolu Şam'dan geçiyor. Suriye'de federalizmin yeri yok" dedi. Barrack'ın açıklaması teröristbaşı Öcalan'ın PKK'lılara "Bölgede gelişmeler acilen silah bırakmanızı gerektiyor" konuşmasını yaptığı gün gelmesi dikkat çekti.

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SURİYE'DE 3 LÜ ZİRVE

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi Mazlum Abdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği üçlü toplantıda, özerk Kürt yönetiminin Suriye devletine entegrasyonu görüşüldü.

İsmi açıklanmayan SDG yetkilisi, heyetlerin, "özerk yönetim ile Şam'daki hükümet arasındaki ilişki ile ekonomik ve askeri konuları" ele aldığını söyledi.

"ÖZERKLİK YOK, YPG BİRLEŞİK SURİYE'Yİ KABULLENMELİ"

Barrack aynı zamanda PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’le görüştü. Görüşmenin ardından Suriye'de bir Kürt özerk yönetiminin olamayacağını vurgulayan Barrack, "SDG Şam yönetimiyle anlaşma konusunda yavaş davrandı. Müzakerelerin yolu Şam'dan geçiyor. Suriye'de federalizmin yeri yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından eski Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki tüm silahlı grupların dağıtılması çağrısında bulunmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, özerk Kürt yönetiminin entegrasyonunun geciktirilmesinin "yabancı müdahalelere kapı aralayabileceği ve ayrılıkçı eğilimleri körükleyebileceği" uyarısında bulunmuştu.