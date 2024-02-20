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    • Haberler > Dünya > İsrail'den korkunç plan: Refah'ı Ramazan'da vuracağız

    İsrail'den korkunç plan: Refah'ı Ramazan'da vuracağız

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsrail&#039;den korkunç plan: Refah&#039;ı Ramazan&#039;da vuracağız

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazze’den sonra Refah’ı vurmaya başlayan İsrail’in savaş kabinesi üyesi emekli general Benny Gantz “İsrailli rehineler kısa sürede evde olmazsa Ramazan ayında Refah’a saldıracağız” dedi.

    İsrail, bütün dünyanın tepkisine rağmen Filistinlilerin sığındığı Refah’ta katliam hazırlığı yapıyor. Saldırının ne zaman olacağıyla ilgili açıklama İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz’dan geldi. Eski Genelkurmay Başkanı Gantz, Amerikalı Yahudi liderlerin katılımıyla düzenlenen bir konferansta “Dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli: Ramazan ayına kadar rehinelerimiz evde olmazsa, çatışmalar Refah bölgesi de dâhil olmak üzere her yerde devam edecek” diyerek saldırılar için ramazan ayının başlayacağı 11 Mart’ı işaret etti. Gantz, tahliyeyi kolaylaştırmak ve “sivil kayıpları mümkün olduğunca en aza indirmek” için saldırının Amerikalı ve Mısırlılarla koordine olarak yürütüleceğini öne sürdü.

    BU HAFTA KABİNEDE

    İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Refah’taki Filistinlilerin Gazze’nin orta ve güney bölgelerine geçişinin öngörüldüğü İsrail ordusunun planının bu hafta Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki ‘hükûmet kabinesi’ne sunacağını belirtmişti. Gazze’nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail’in 7 Ekim’deki saldırıları sebebiyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

    İsrail'den korkunç plan: Refah'ı Ramazan'da vuracağız

    Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail’in daha önce “güvenli olduğunu” iddia ettiği Refah’a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah’ın nüfusu dört katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah’a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayat mücadelesi veriyor. Netanyahu, 9 Şubat’ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına “Refah’a saldırı planı hazırlanması” talimatını vermişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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