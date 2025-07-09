İsrail’den Meksika eski Başkanı Nieto’ya 25 milyon dolarlık rüşvet bombası! Pegasus skandalında yeni perde

İsrail’den Meksika Eski Başkanı Enrique Peña Nieto’ya uzanan rüşvet skandalı ülkeyi karıştırdı! İddiaya göre Pegasus casus yazılımını geliştiren İsrailli şirketin, milyonlarca dolarlık devlet sözleşmelerini kapmak için eski başkana 25 milyon dolar rüşvet verdiği öne sürüldü. Resmi soruşturma başlatılırken, uluslararası boyuta taşınan kriz İsrail-Meksika ilişkilerini de gerdi. Pegasus’un gazetecileri ve muhalifleri izlemek için kullanıldığı iddiaları skandalı daha da büyüttü.

Meksika'da eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, görev süresi boyunca İsrailli iş adamlarından milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Soruşturma kararı ülke gündemini sarsarken, iddiaların arkasında Pegasus casus yazılımını geliştiren şirketin olduğu öne sürüldü.

İSRAİLLİ YAZILIM DEVİ NSO GROUP'A UZANAN SKANDAL

Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, Salı günü yaptığı açıklamada Pena Nieto hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsrailli kaynak The Marker’ın haberine göre, iş adamları Avishai Neriah ve Uri Ansbacher’in, NSO Group’un Meksika’daki siber güvenlik sözleşmelerini almak için Enrique Pena Nieto’ya 25 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edildi.

Ödemenin, şirketlere hükümet içinden bilgi sağlama ve milyonlarca dolarlık sözleşmeleri garantileme imkânı verdiği ileri sürüldü.

PEGASUS CASUS YAZILIMI TEPKİLERİN ODAĞINDA

Pegasus casus yazılımının, Meksika’da gazeteciler ve insan hakları savunucularını hedef almak için kullanıldığı iddiaları uluslararası alanda ciddi tepki toplamıştı.

Başsavcı Gertz Manero, “Bir önceki yönetimin başlangıcından bu yana, yeterli kanıtla desteklenemeyen birkaç şikâyette bulunuldu. Ancak bu yeni vakada Pegasus'u satan şirketlerle bir bağlantı olduğunu gösteren çok spesifik raporlar var – eski başkanın kendisinden gelen bir cevap da dahil” dedi.

Ancak Gertz Manero, şu anda ellerinde iddiaları doğrudan kanıtlayacak somut delil bulunmadığını kabul etti.

DİPLOMATİK GERİLİMİ TIRMANDIRAN İSRAİL DETAYI

Meksika ve İsrail arasında yaşanan diplomatik gerilim, bu davayla yeniden gündeme taşındı.

Gertz Manero, İsrail ile ilişkilerdeki zorluğu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Bu makamlarla ilişkilerimiz kolay olmadı. Ayotzinapa'da yaşananlara kadar uzanan pek çok sorun yaşadık ve yıllardır sürüncemede kalan davalar var.”

Gerilimi artıran konulardan biri de İsrail’in, Meksika’da hakkında yakalama kararı olan eski Ceza Soruşturma Ajansı Müdürü Tomas Zeron’a sığınma hakkı tanıması oldu.

Zeron’un, 2014’te Guerrero eyaletinde 43 öğrencinin kaybolduğu Ayotzinapa dosyasını örtbas etmek için kanıtlarla oynadığı ve şüphelilere işkence yaptığı öne sürülüyor.

2019’dan bu yana İsrail’de yaşayan Zeron’un iadesi için yapılan başvurular sonuçsuz kaldı.

Eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise hakkındaki iddiaları reddetti.

“En ufak bir gazetecilik titizliği olmadan, dikkatsiz ve kötü niyetli iddialarda bulunan haberlerle karşılaşmaktan üzüntü duyuyorum. İddia edilen ödemelerle ilgili haber tamamen yanlıştır. Tamamen kanıttan yoksun bir imadır” açıklamasını yaptı.