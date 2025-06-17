İsrail’den TRT Arabi ekibine baskın: Ekipmanlara el konuldu, yayın kesildi

Soykırımcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla Türk kamu yayıncısı TRT’nin Arapça servisi TRT Arabi’nin Hayfa’daki canlı yayın ekibine basın düzenlendi. İsrail polisi, gazetecilerin ekipmanlarına el koydu.

İsrail polisi, İran-İsrail çatışmaları devam ederken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla ülkede faaliyet gösteren bazı yabancı medya kuruluşlarına baskın düzenledi.

Baskınlardan biri, Türk kamu yayıncısı TRT’nin Arapça servisi TRT Arabi’nin Hayfa’daki canlı yayın ekibine yapıldı. Yayın anında müdahalede bulunan İsrail polisi, gazetecilerin ekipmanlarına el koydu.

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BEN-GVİR KÜSTAHÇA BASKINI SAVUNDU

The Times of Israel’in haberine göre, Ben-Gvir baskınları savunarak, "İsrail’e atılan füzelerin nereye düştüğünü gösteren yayınlar devlet güvenliğine tehdit oluşturur. Bu yayınları yapanlara, devletin güvenliğine zarar verenler gibi muamele edilmesini bekliyorum" dedi. Polis, baskınların "Hayfa limanına kameralarını yönelten" ekipleri hedef aldığını açıkladı.

TRT ARABİ VE ALGHAD TV GAZETECİLERİNE PEŞ PEŞE MÜDAHALE

TRT Arabi muhabiri Fehmi Ştewe’nin Hayfa’daki yayını sırasında İsrail polisi yayını kesti ve hem TRT Arabi hem de Mısır merkezli Alghad TV ekibine fiziksel müdahalede bulundu. Gazetecilerin sorgulanmak üzere ifadeye çağrıldığı duyuruldu.

FAHRETTİN ALTUN: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK BİR SALDIRI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşananları sert bir dille kınadı.

Altun, "İsrail hükümeti, yaptığı katliamları, döktüğü kan ve gözyaşını, bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisini ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi tüm insanlığa haykıran gazetecilere yönelik hukuksuz eylemlerine ne yazık ki devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Altun, TRT Arabi ve diğer medya kuruluşlarına yapılan müdahaleleri "barbarca, kanunsuz ve iğrenç" olarak nitelendirerek, "İsrail’in İran devlet televizyonuna yönelik saldırısı da dahil olmak üzere tüm bu eylemler, basın özgürlüğüne doğrudan saldırıdır" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ, BATI İKİYÜZLÜ"

Altun açıklamasının devamında Batı'nın sessizliğini eleştirdi: