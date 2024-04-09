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Haberler > Dünya > İsrail'in Han Yunus'tan çekilmesinin perde arkası! Kassam Tugayları 14 İsrail askerini böyle öldürdü

İsrail'in Han Yunus'tan çekilmesinin perde arkası! Kassam Tugayları 14 İsrail askerini böyle öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;in Han Yunus&#039;tan çekilmesinin perde arkası! Kassam Tugayları 14 İsrail askerini böyle öldürdü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, 6 aydır katliam yaptığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan geri çekildiğini duyurdu. İsrail'in geri çekilmesinin perde arkası ortaya çıktı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları İsrail'in geri çekilmeden önce yaptığı son saldırıya ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde 14 İsrail askerinin etkisiz altına getirildiği anlar yer aldı.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde 6 aydır katliam yapıyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'tan çekilmeye başladı. Gerekçe olarak ise birliklerin yorulması gösterilse de çekilmenin perde arkasında büyük bir kayıp olduğu ortaya çıktı.

İSRAİL HAN YUNUS'TA 14 ASKERİNİ BİRDEN KAYBETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin Han Yunus'tan çekilmeden önce yaptığı son saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, en kaz haline gelen Han Yunus'ta molozlar arasında yürüyen 14 İsrail askerinin, Kassam Tugayları askerleri tarafından pusuya düşürüldüğü anlar yer aldı.

Kassam Tugayları'nın iddialarına göre 14 İsrail askerinin saldırı sonucunda öldüğünü belirtti.

Öte yandan İsrail 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nde 253’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin kaybetti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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