Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini kesmesine Filistin'den teşekkür

Türkiye 6 aydır Gazze'de katliam yapan İsrail ile ticari ilişkilerinde kesti. Ticaret Bakanlığı, İsrail'e 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlandığını açıkladı. Yaptırım kararının ardından İsrail tepki gösterirken Filistin'den teşekkür geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşen Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur, asıl amacın Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Türkiye, aylardır Gazze'de başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri öldüren İsrail'le yeni yaptırım kararları aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından açıklanan yeni tedbir kararının ardından Ticaret Bakanlığı bugün İsrail ile 54 ürün grubunda ihracatı kısıtlama kararı aldığını duyurdu. Yaptırım kararına İsrail tepki gösterirken, Filistin'den teşekkür geldi.

KISITLAMADAKİ ASIL AMAÇ GAZZE'DE KALICI ATEŞKES

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile kısıtlama kararını görüştü. Türkiye olarak İsrail'in kalıcı ateşkes ve insani yardım konvoylarının Gazze'ye girişine izin verinceye kadar İsrail'e ihracatta kısıtlama kararı aldıklarını söyleyen Bakan Bolat, asıl amacın, "Bu durum Filistin toprakları üzerinde iş yapan Filistinli tüccarları da etkileyebilir ama asıl amacımız İsrail'in ateşkes ve insani yardım konvoylarına izin verme konusundaki uzlaşmaz tutumunu değiştirmesini sağlamak." olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, "Gazze'deki masum kardeşlerimizin haklarını, hukukunu savunmak için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Kızılay olarak, yapılabilen çabaların azamisinin gerçekleştirildi ve bu çabaların en üst düzeyde devam edecek" diye konuştu.

FİLİSTİNLİ BAKAN'DAN İSRAİL'E KISITLAMA KARARINA TEŞEKKÜR

Bakan Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanı el-Amur'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına Filistin davasına gösterdikleri büyük ilgi, destek ve samimi çabalar dolayısıyla teşekkür ettiğini söyledi. Bakan Bolat'ın aktardığına göre Filistinli Bakan "Başta Gazzeliler ve tüm Filistinliler olarak Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetimize şükranlarını sundu. Türkiye'nin, İsrail karşısında Filistin'e en büyük destek sağlayan ülkelerin başında geldiğini ifade etti. Ülkemizin bazı ürünlerde İsrail'e yönelik kısıtlama kararı almasını desteklediklerini, bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler." dedi.

Bolat, Bakan el-Amur'un, kendisine, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bilmenin ve hissetmenin kendilerine İsrail karşısında büyük güç verdiğini söylediğini de sözlerine ekledi.