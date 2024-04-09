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Hamas lideri Filistin meselesinde garantör devlet olarak Türkiye'yi önerdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamas lideri Filistin meselesinde garantör devlet olarak Türkiye&#039;yi önerdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Sami Ebu Zuhri, Türkiye'nin Filistin meselesinde garantör aktör olarak hareket edebileceğini öne sürdü.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri Salı günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerde garantör devlet olarak yer alması çağrısında bulundu.

"Gazze'de yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasında güvence veren devlet Tükiye olmalıdır" denilen açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkına sürekli destek verdiği vurgulandı.

Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu değerlendiren Zuhri, Türk halkının Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunun altını çizdi. Zuhri, Türkiye'nin desteğini hükümet düzeyinde de hissettiklerini belirtti.

Türkiye'ye duyduğu saygıyı dile getiren Zuhri şunları söyledi: "Türkiye'nin Gazze'ye verdiği diplomatik ve insani desteğe değer veriyor ve bundan gurur duyuyoruz."

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Türkiye uluslararası müdahaleyi harekete geçirmeye çalışmış ve küresel forumlarda garanti modelini savunmuştur.

Zuhri'nin açıklamaları Hamas'ın Türkiye'nin garantörlük teklifini kabul ettiğine işaret ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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