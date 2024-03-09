İsrail'in katliamı altındaki Gazze'de Ramazan sevinci: Filistinli çocuklar geleneksel şenlikte eğlendi

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de çadır kentte yaşayan Filistinli çocuklar Ramazan ayı öncesi şenlik düzenlendi. Gelenekselleşmiş şenlikte çocuklar bir an olsun ölüm korkusundan uzaklaştı.

Ramazan ayı öncesinde İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de, ölü sayısı açlık ve susuzluk nedeniyle giderek yükseliyor. 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinlinin öldüğü Gazze'de çoğunluğu yeni doğmuş bebekler olmak üzere 25 Filistinli açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

Gazze'de tablo giderek kötüleşirken Ramazan öncesi gelenekselleşmiş şenlik bir an olsun Filistinlileri savaşın boğucu atmosferinden uzaklaştırdı.

GAZZE'DE RAMAZAN ÖNCESİ ŞENLİK

İsrail'in saldırılar sebebiyle yerlerinden edilerek Bureyc Mülteci Kampı'nda kalan Filistinli ailelerin çocukları kaldıkları okulun koridorlarında ramazan manileri söyledi.

Şenlikte ellerine aldıkları plastik şişe ve sopalarla ritim tutan Filistinli çocuklar, bir an olsun ölüm korkusundan uzaklaştı.