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    İsrail'in 'soykırım' suçuyla yargılanacağı dava başlıyor

    İsrail'in işgallerinde 89. gününe girerken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle yeni süreç başlıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı "soykırım" davasının ilk duruşması 11-22 Ocak'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işlediği insanlık ve savaş suçlarına her gün bir yenisi eklenirken Güney Afrika'dan doğru bir hamle geldi.

    Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrail'e açtıkları davanın ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta Lahey'de olduğunu açıkladı.

    İSRAİL HAKİM KARŞISINDA HESAP VERECEK

    İsrail hükümeti, kendisine soykırım yapmakla suçuyla dava açan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davaya katılacaklarını duyurmuştu.

    Malezya Dışişleri Bakanlığı da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine dava açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımlamış ve destek vermişti.

    UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleyebilir. Ayrıca, davalı İsrail, duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilir ve destekçisi ülkelerin temsilcileri tarafından yazılmış mektupları mahkemeye sunabilir.

    UAD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir.

    GÜNEY AFRİKA ÖNCÜ OLDU

    Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

    Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

    Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

    UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGüney Afrika
    Haberler > Dünya > İsrail'in 'soykırım' suçuyla yargılanacağı dava başlıyor
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