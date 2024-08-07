İsrailli asker Gazze'deki vahşeti ABD basınında itiraf etti: Kota ile ev bombalanıyor

İsrail'in Gazze'deki katliamında görev alan askerlerden Michael Ofer Ziv, orduya geri dönmek istemiyor. ABD basınına çarpıcı itiraflarda bulunan Ziv, kota ile ev bombalandığını söyledi. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin çığlıkları nedeniyle kendini kötü hissettiğini belirten Michael Ziv, "Genel kanı; önce ateş sonra soru" dedi.

İsrail'in Filistin topraklarında devam eden soykırımına en yakın tanıklardan biri olan Michael Ofer Ziv, çarpıcı itiraflarda bulundu.

İSRAİLLİ ASKERLER GAZZE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

ABD'li medya kuruluşu CNN'in haberine göre İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Gazze'ye dönmek istemediğini belirten asker sayısı 40'ı geçti.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını devam ettiriyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail Ordusu'nun işgali ve bombardımanı sonucu şu ana kadar 40 bin kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de görev yapıp burada İsrail ordusunun neden olduğu vahşet yüzünden Gazze'ye geri dönmek istemeyen askerlerin sayısı giderek artıyor.

Bu askerlerden biri olan Michael Ofer Ziv, dünya basınında gündem olan itiraflarda bulundu.

GAZZE'DE KOTA İLE EV BOMBALANIYOR

Ziv, bulunduğu bölümden Gazze'de evlerin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmasına onay veren operatörlerden birini olduğunu anlattı.

Kendilerine ordu tarafından günlük kota verildiğini belirten Michael Ofer Ziv, "O kota kadar ev bombalamak gerekiyor, bazen kotanın da fazlasını istiyorlar." dedi.

İsrail ordusunun hedefleri rastgele seçtiğini belirten Ziv, hedef seçerken hiçbir hassasiyet gösterilmediğini ve uluslararası hukuka uymadığını doğruladı.

Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin çığlıklarının kendisini kötü etkilediğini belirten Ziv, "Bu gerçek hayatta oluyor ve yaptığım şeyin insanların üzerinde gerçek bir etkisi oluyor. Bir noktada beyniniz artık bu iki şeyi birbirinden ayıramıyor" dedi. İsrail'in Gazze'deki sivillerden orantısız bir şekilde intikam almaya çalıştığını söyleyen Ziv 7 Ekim'den bu yana görev aldığı orduya dönmeye vicdanı el vermediğini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

"GENEL KANI; ÖNCE ATEŞ, SONRA SORU"

İsrailli asker Ziv, ayrıca İsrail Ordusu'nun sivilleri ayırt etmediğini, genellikle herkese ateş ettiklerini de itiraf etti.

Ziv, "Bize bir şeye ateş etmemize izin verilmediğinin söylendiği zamanları elimle sayabilirim... Genel kanı, önce ateş edip sonra soru sormaktı" dedi.