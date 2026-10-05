İsrailli profesörün korkunç planı! 700 Filistinliyi öldürmek için örgüt kurmuş

İsrail'deki bir üniversitede görev yapan matematik profesörünün, Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla 72 kişilik silahlı örgüt kurduğu ve saldırılarla 700 kişinin ölümünü planladığı iddia edildi.

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İsrail'de Bar-Ilan Üniversitesi'nde görev yapan 60'lı yaşlardaki bir matematik profesörü hakkında hazırlanan iddianame, Filistinlileri göçe zorlamaya yönelik olduğu öne sürülen kapsamlı saldırı planını gün yüzüne çıkardı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, kimliği hakkında gizlilik kararı bulunan akademisyen, Filistinlilerin kitlesel göçünü sağlamak amacıyla yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacak saldırılar planladı.

72 KİŞİLİK ÖRGÜT KURDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsrail'in Lod Bölge Mahkemesine sunulan iddianameye göre akademisyen, üç yıl boyunca koordineli ve eş zamanlı saldırılar düzenlemeye yönelik çalışmalar yürüttü.

Planını hayata geçirmek için Şubat 2023'te çalışmalara başlayan akademisyenin, kendisi dahil 72 Yahudiden oluşan bir örgüt kurduğu öne sürüldü. Örgütün, karışık nüfuslu şehirlerde Filistinlileri hedef almak üzere ateşli silah, balta ve çekiçlerle donatılmış 12'şer kişilik 6 hücreye ayrıldığı belirtildi.

HEDEFİNDE 700 FİLİSTİNLİ VARDI

İddianameye göre akademisyen, İsrail ordusundaki bazı unsurlardan önceden koordine edilmiş destek almayı da planladı. Bu kapsamda Filistin şehirlerinin merkezlerine hava ve topçu saldırıları düzenlenmesini öngören akademisyenin, saldırılar sonucunda 700 kişinin ölümüne yol açmayı hedeflediği iddia edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Tuba-Zangariya bedevi köyünü hedeflerden biri olarak belirleyen akademisyenin, örgüt için keşif gezileri yaptığı ve 20 sayfalık ideolojik manifesto hazırladığı kaydedildi.

ÖRGÜT İÇİN EL KİTAPÇIKLARI HAZIRLAMIŞ

Akademisyenin, örgüte katılması muhtemel kişilere bilgi vermek amacıyla çeşitli el kitapçıkları hazırladığı da iddianamede yer aldı. Bu kitapçıklarda silah temini, hücrelerin oluşturulması, hedefler, kıyafet kuralları ve gizli protokollere ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtildi.

İddialara göre akademisyen, kadın ve çocuk ayrımı yapılmadan gerçekleştirilecek bombardımanlarla Filistinlileri sınır dışına sürerek yeni bir "Nekbe" oluşturmayı amaçladı.

FEIGLIN'İ DE ÖRGÜTE DAHİL ETMEYE ÇALIŞTI

Akademisyenin, sağcı siyasetçi Moşe Feiglin'i de örgüte dahil etmeye çalıştığı öne sürüldü. Feiglin'in 2025 boyunca düzenlediği etkinliklere katılan akademisyenin burada örgüte üye kazandırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

İddianameye göre akademisyen, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Feiglin'e bir mektup göndererek işbirliği yapmaması halinde hakkında karalama kampanyası başlatacağı tehdidinde bulundu.

Feiglin'in durumu adli makamlara bildirmesinin ardından akademisyen, 17 Eylül'de "terör eylemi hazırlığı, tehdit yoluyla şantaj ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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