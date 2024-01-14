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    İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar yerleşim bölgesine ilerliyor

    Kaynak: Associated Press / Düzenleyen:

    İzlanda'nın güneybatısında bulunan bir yanardağ, bir aydan kısa bir süre içerisinde ikinci kez patladı. Lavlar yerleşim alanlarına doğru ilerlerken, ülkenin sivil koruma ajansı alarmı 'acil durum'a yükseltti.

    İzlanda&#039;da yanardağ patladı, lavlar yerleşim bölgesine ilerliyor
    Dünya Haberleri  / Associated Press

    İzlanda'da haftalarca süren depremlerin ve sismik hareketlerin ardından beklenen gerçekleşti ve 18 Aralık'ta yanardağ patlaması yaşandı. Grindavik kasabasının yakınlarında meydana gelen patlama sonrası bölgede hareketlilik devam etti, yollarda dev çukurlar oluştu.

    Bölgede alarm durumu devam ederken İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağ, bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez patladı. Lavlar yakındaki yerleşim alanlarına doğru ilerledi ve en az bir evi ateşe verdi.

    "İZLEMEKTEN BAŞKA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

    İzlanda Meteoroloji Ofisi, yerel saatle sabah 8'den hemen önce başlayan patlamanın, küçük depremlerin ardından yetkililerin Grindavik kasabasını tahliye etmesinin ardından meydana geldiğini söyledi. Saatler sonra kasabanın yakınlarında ikinci bir çatlak açıldı ve lavlar evlere doğru ilerledi.

    Kasaba sakinlerinden Reynir Berg Jónsson, İzlanda'nın RUV televizyonuna verdiği demeçte, "Sadece kameralardan izliyoruz ve gerçekten yapabileceğimiz başka bir şey yok" dedi.

    İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar yerleşim bölgesine ilerliyor

    BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNMÜŞTÜ

    Yanardağ 18 Aralık'ta patladı ve bölge sakinlerinin 22 Aralık'ta evlerine dönmelerine izin verildi.

    O tarihten bu yana geçen haftalarda, lavları topluluktan uzaklaştırmak umuduyla yanardağın etrafına savunma duvarları inşa edildi. Ancak Meteoroloji ofisi, Grindavik'in kuzeyinde inşa edilen bariyerlerin duvarlarının aşıldığını ve lavların yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini söyledi.

    Meteoroloji dairesinden Benedikt Ófeigsson, RUV'a yaptığı açıklamada "Bu bizi şaşırtmaya devam ediyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

    "Patlama başladıktan sonra işler yavaşlıyordu, ancak yaklaşık yarım saat ya da bir saat önce tekrar hızlanmaya başladılar. Artık kasabada bir yavaşlama görmüyoruz."

    İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar yerleşim bölgesine ilerliyor

    KASIM AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

    Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre (30 mil) güneybatısında yer alan 3.800 nüfuslu bir kasabadır. Kasaba ile kuzeydeki küçük bir dağ olan Sýlingarfell arasındaki toprakta büyük çatlaklar açan bir dizi depremin ardından bölge daha önce Kasım ayında tahliye edilmişti.

    İzlanda'nın en büyük turistik cazibe merkezlerinden biri olan yakındaki Blue Lagoon jeotermal kaplıcası da geçici olarak kapatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Associated Press
    İzlandaYanardağ
    Haberler > Dünya > İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar yerleşim bölgesine ilerliyor
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