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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

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Japonya'nın doğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı başkent Tokyo'da da hissedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.

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Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında 6 Kasım Cuma günü 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) depremin yerel saatle 19.39 sıralarında olduğunu duyurdu.

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!
Başlık ResmiJaponya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

TOKYO'DA DA HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Tokyo'nun merkezinde de hissedildi.

Sarsıntının şiddeti, Miyagi, Fukuşima ve İbaraki bölgelerinin bazı kesimlerinde Japonya'nın 0 ile 7 arasında değişen sismik şiddet ölçeğine göre 3 olarak ölçüldü.

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!
Başlık ResmiJaponya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün 35,0 derece kuzey enlemi ile 142,2 derece doğu boylamında bulunduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can kaybı veya hasara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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