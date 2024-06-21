Japonya'da İsrail ordusuyla bağlantısı olan kişiye veto! Rezervasyon kabul edilmedi

İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı çıkan Japonya, ordu mensuplarına da taviz vermiyor. Japonya'nın Kyoto kentinde bir otel, Gazze'ye saldırılarını sürdüren "İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu şüphesiyle" İsrailli müşterinin rezervasyonunu kabul etmedi.

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Japon ulusal basınındaki haberde, bu ay içinde İsrailli müşterinin rezervasyonunu reddeden "Hotel Material"in, Kyoto'nun Higaşiyama bölgesinde faaliyet gösterdiği bildirildi.

Otelin 8 ayı aşkın zamandan beri Gazze Şeridi'ne yoğun askeri saldırılarına devam eden "İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu şüphesiyle" İsrailli müşterinin rezervasyonunu onaylamadığı belirtildi.

Kyoto Belediyesinden yapılan açıklamada, işletmenin yabancı müşterisinin rezervasyonunu kabul etmeme gerekçesinin "konaklamanın reddi için meşru sebep olmadığı" kaydedildi.

Otel, hem sözlü hem de yazılı uyarıldı.

Otel yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettikleri ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.