Japonya’dan ABD’ye soğuk duş! Başbakan Ishiba NATO zirvesine katılmıyor

NATO zirvesi öncesi Asya-Pasifik'ten beklenmedik bir karar geldi. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Lahey'de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmama kararı aldı.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın, Lahey’de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmama kararı aldığı bildirildi. NHK’nin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ishiba’nın seyahatini iptal etme kararında ABD’nin İran’a yönelik saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu’daki güvenlik durumu etkili oldu. Doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa göre, Başbakan Ishiba'nın seyahati iptal etmeyi planladığı belirtildi.

IP-4 LİDERLERİNDEN ZİRVEYE KATILIM OLMAYACAK

Japon yayıncı Fuji TV’ye göre, NATO ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve ABD’nin oluşturduğu Hint-Pasifik Dörtlüsü (IP-4) arasında planlanan toplantının gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan bir görüşmenin de iptal edilmesi, Japonya Başbakanı’nın zirveye katılmama kararında etkili oldu.

ZİRVEDE JAPONYA'YI DIŞİŞLERİ BAKANI TEMSİL EDECEK

Japonya’yı zirvede Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya temsil edecek.

GÜNEY KORE VE AVUSTRALYA DA KATILMAYACAK

Güney Kore ve Avustralya hükümetleri de kendi liderlerinin NATO zirvesine katılmayacağını açıkladı. Böylece IP-4 grubundaki hiçbir ülke lider düzeyinde temsil edilmeyecek.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

NHK’nin haberine göre, Başbakan Ishiba'nın kararında ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonları da dahil olmak üzere Ortadoğu’daki durum etkili oldu. Aynı zamanda, ABD ve Güney Kore liderlerinin de zirveye katılmama kararlarının Japonya’nın kararını etkilediği değerlendiriliyor.

2022'DEN BU YANA BİR İLK

Kyodo haber ajansı, Japonya Başbakanı’nın NATO zirvesine katılmaması durumunda, 2022 yılından bu yana ilk kez bir Japon liderin ittifak zirvesinde yer almayacağını bildirdi.