Jeff Bezos kahroldu! Gözbebeği MethaneSAT sırra kadem bastı! Sinyal alınamıyor

Jeff Bezos’un en prestijli iklim projelerinden biri büyük bir krize girdi! Yeni Zelanda yetkilileri, Bezos’un desteklediği MethaneSAT uydusunun uzayda kaybolduğunu ve yer kontrolüyle tüm bağlantının koptuğunu açıkladı. Sera gazı emisyonlarını izlemek için tasarlanan uydudan sinyal alınamıyor, milyon dolarlık projenin akıbeti belirsiz.

Yeni Zelanda yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un desteklediği MethaneSAT uydusunun uzayda kaybolduğunu duyurdu. Uydu, önemli bir iklim değişikliği görevini yürütürken Dünya'daki kontrolörleriyle bağlantısını kesti.

METAN EMİSYONLARINI ÖLÇMEK İÇİN TASARLANDI

MethaneSAT, sera gazı emisyonlarını "benzeri görülmemiş bir çözünürlükle" ölçmek amacıyla tasarlanmıştı. Wellington ve ABD merkezli Çevre Savunma Fonu tarafından da finanse edilen proje, dünyanın dört bir yanındaki petrol ve doğal gaz sahalarından yayılan metan emisyonlarını doğru şekilde tahmin etmeyi hedefliyordu.

YENİ ZELANDA DUYURDU

Yeni Zelanda Uzay Ajansı’ndan üst düzey yetkili Andrew Johnson, "Açıkçası çok üzüldük, hayal kırıklığına uğradık" dedi. Johnson, uzay görevlerinin doğası gereği zorlu olduğunu ve her girişimin bildiklerimizin sınırlarını zorladığını vurguladı.

Projeye öncülük eden Çevre Savunma Fonu, bunun "zor bir haber" olduğunu ancak metan izleme çalışmalarının sonu olmayacağını açıkladı. MethaneSAT ekibi, uydunun "dünya genelinde petrol ve gaz üreten bölgelerdeki metan emisyonlarını ölçen, uzaydaki en gelişmiş metan izleme uydularından biri" olduğunu belirtti.

İLK VERİLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Proje lideri Steven Hamburg, uydudan elde edilen ilk verilerin "dikkat çekici" olduğunu söyledi. Hamburg, Teksas ve New Mexico’daki Permian Havzasında yapılan ölçümlerin, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın tahminlerinden üç ila beş kat daha yüksek emisyonlar ortaya koyduğunu, Güney Hazar bölgesinde ise bildirilenden 10 kat daha yüksek seviyeler gözlemlendiğini aktardı.