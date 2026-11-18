ABD'li teknoloji devi Nvidia'da Jensen Huang krizi büyüyor. Özel hayatına ilişkin iddiaların ardından CEO'luk görevinden istifa eden Huang, yeniden şirketin başına geçmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk'ın da geri dönüşünü desteklediği Huang'a Nvidia yönetim kurulu kapıları kapattı. Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, "Jensen'ı yeniden CEO olarak göreve getirme niyetinde değiliz" dedi.

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Dünyanın önde gelen yapay zeka çipi üreticilerinden Nvidia'da eski CEO Jensen Huang'ın görevine dönme girişimi sonuçsuz kaldı.

12 Kasım'da istifa eden Huang, 17 Kasım'da yayımladığı açıklamayla yeniden CEO olarak görev yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak Nvidia yönetim kurulu, şirketin kurucularından Huang'ın geri dönüşüne kapı duvar oldu.

TRUMP VE ELON MUSK'IN DESTEĞİ DE YETMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Tesla CEO'su Elon Musk da Huang'ın yeniden Nvidia'nın başına geçmesini destekleyen isimler arasında yer almıştı. Huang için imza kampanyasına Musk dahil birçok isim katılmıştı.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

Jones, "12 Kasım'da Yönetim Kurulumuz, şirketin etik kurallarına, standartlarına ve kurumsal kültürel normlarına aykırı kişisel davranışlarının ortaya çıkmasının ardından Jensen Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden gönüllü olarak istifa ettiğini duyurdu. Nvidia Yönetim Kurulu, istifasını oy birliğiyle kabul etmiş olup Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirme niyetinde değildir. Yönetim Kurulu, Nvidia'nın uzun yıllardır görev yapan ve büyük saygı duyulan Mali İşler Direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı. Ayrıca kalıcı bir CEO arayışının başlatıldığını duyurdu ve bu süreci yürütmek üzere Heidrick & Struggles ile anlaştı. Bu beklenmedik bir yönetim değişikliği olsa da Yönetim Kurulu, şirket çalışanlarının, müşterilerinin, iş ortaklarının ve hissedarlarının çıkarlarını gözeterek bilinçli ve kararlı bir şekilde hareket etti. Şirketimiz bu sabah, Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerinden seçilecek bir grup, kıdemli dış danışmanlar ve hukuk müşavirlerinden oluşacak bir Ulusal Güvenlik ve İhracat Kontrol Gözetim Komitesi kurulduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.

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JENSEN HUANG MESAJ GÖNDERDİ

Huang, yaptığı yazılı açıklamada hatalarını kabul ederek yeniden CEO olarak görev üstlenmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

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Eski CEO, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz hafta boyunca arkadaşlarımdan, sektördeki meslektaşlarımdan ve daha önce hiç tanışmadığım insanlardan gördüğüm sevgi ve destek beni derinden etkiledi. Aileme ve bana nezaket gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu benim için dünyalara bedel. Amerika Birleşik Devletleri'ne 53 yıl önce geldim ve Amerikan vatandaşı olmak hayatımın en büyük armağanlarından ve en gurur duyduğum anlarından biri oldu. NVIDIA benim hayatımın eseri. Meslektaşlarımla birlikte şirketi bugün bulunduğu noktaya taşımak benim için büyük bir ayrıcalık ve onurdu. NVIDIA gibi bir şirket ancak Amerika'da kurulabilirdi. Ülkemi seviyorum, NVIDIA'yı seviyorum. NVIDIA'daki herkesten beklenen standartları karşılayamadım ve özel hayatımda ciddi hatalar yaptım.

Yönetim Kurulu'nu zor durumda bıraktığım için derin pişmanlık duyuyorum. Hatalarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve Yönetim Kurulu'nun yürüttüğü bağımsız soruşturmada iş birliği yapmaya kararlıyım. Ayrılığımdan bu yana NVIDIA çalışanlarından, yatırımcılardan, iş ortaklarından ve müşterilerden CEO olarak geri dönmem yönünde yoğun çağrılar aldım. Şirket karmaşık teknolojik, piyasa koşullarına ilişkin, rekabetçi ve jeopolitik gelişmelerle mücadele ederken birçok kişi benimle doğrudan iletişime geçmeye devam ediyor.

NVIDIA, nesilde bir kez ortaya çıkabilecek türden bir şirket. Yönetim Kurulu, geri dönüşümün hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketimizin ve Amerika'nın yararına olduğuna karar verirse bu çağrılara karşılık vermekten ve yeniden CEO olarak görev üstlenmekten onur duyarım. İyi dileklerini paylaşan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Desteğiniz karşısında büyük bir tevazu duyuyorum. Aileme sesleniyorum: Sizi seviyorum ve hayatımın geri kalanını sevginize layık olmak için geçireceğim."

NVIDIA YENİ CEO ARAYIŞINA BAŞLADI

Huang'ın ayrılmasının ardından şirketin mali işler direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, kalıcı CEO arayışının başlatıldığını ve bu süreçte Heidrick & Struggles ile çalışılacağını açıkladı.

Şirket ayrıca ulusal güvenlik ve ihracat kontrollerini denetlemek üzere yeni bir gözetim komitesi oluşturdu.

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KRİZE RAĞMEN GELİRLER YÜZDE 103 ARTTI

Nvidia'daki yönetim krizi sürerken şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçları Wall Street beklentilerini aştı.

Şirketin 25 Ekim'de sona eren mali yılın üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı.

Veri merkezi gelirleri 107,6 milyar dolar olurken düzeltilmiş hisse başına kâr 2,68 dolar olarak gerçekleşti.

Nvidia, dördüncü çeyrekte gelirlerinin yaklaşık 130 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

NVIDIA'DA NE OLMUŞTU?

Nvidia, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğu iddiaları üzerine bağımsız soruşturma başlatmıştı. Huang'ın, Çin adına bilgi aktardığı öne sürülen iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu iddia edilmişti.

12 Kasım'da görevlerinden istifa eden Huang'ın yerine Colette Kress geçici CEO olarak atanmıştı. Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji dünyasından isimler, Huang'ın geri dönmesi için başlatılan imza kampanyasına destek vermişti. Kampanyada 190 binden fazla imza toplanmıştı.

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