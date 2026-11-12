Skandalların ardından Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti

Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir iş kadını ve şirket yöneticilerinden biriyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen Nvidia CEO’su Huang istifa etti.

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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki yasak ilişki iddiaları ortalığı salladı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Huang'ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Alice Huang ile ilişkisinin yanı sıra şirketin üst düzey yöneticilerinden Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığı ileri sürülmüştü.

Jensen Huang

GÖREVDEN ALINACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Öte yandan Wall Street Journal'ın çarşamba günü yayımladığı haberde, Nvidia yönetim kurulunun Huang hakkındaki iki ayrı evlilik dışı ilişki iddiasının ardından CEO'nun görevden alınmasını değerlendirdiği iddia edilmişti.

Nvidia CEO’su Huang iddiaların ardından istifa etti.

MUSK 'İŞE ALIRIM' DEMİŞTİ

İddialar gündemdeki yerini korurken Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'tan da dikkat çeken bir açıklama gelmişti. X platformunda bir kullanıcının, "Elon, lütfen Jensen'ı işe al" mesajına Musk, "Onur duyarım" cevabını verdi. Musk'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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