ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı. Trinity College Dublin'deki törenden ayrıldığı sırada Biden'a yönelik sloganlar atılırken, protestocular süt kutuları ve çeşitli cisimler fırlattı.

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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ve oğlu Hunter Biden ile birlikte İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity College'da düzenlenen törene katıldı.

Üniversiteden ayrıldığı sırada Filistin yanlısı protestocuların tepkisiyle karşılaşan Biden'a yönelik sloganlar atıldı. Göstericiler, Gazze savaşında izlediği politikalar nedeniyle eski ABD Başkanını protesto etti.

Joe Bidena İrlandada Filistin protestosu! Süt kutuları fırlatıldı

"ELLERİNİZ KANLI" SLOGANLARI ATILDI

Üniversitenin Tarih Cemiyeti binası önünde toplanan protestocular, Biden'a "Utanın", "Elleriniz kanlı" ve "Soykırımcı Joe" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Göstericiler, Biden ve beraberindekiler binadan ayrılırken süt kutuları ve çeşitli cisimler fırlattı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Biden'ın aracına yöneldiği, oğlu Hunter Biden'ın ise arkasından geldiği görüldü. Bu sırada fırlatılan süt kutularından biri, ABD Gizli Servisi görevlilerinin bulunduğu noktaya doğru uçtu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ: İKİ GÖZALTI

Üniversite çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisi ve polis aracı bulunmasına rağmen protesto sırasında gerginlik yaşandı.

Biden ailesinden kimseye isabet etmeyen cisimler, güvenlik görevlilerini hedef aldı. En az iki kişi gözaltına alındı.

Joe Biden'a İrlanda'da Filistin protestosu! Süt kutuları fırlatıldı

OĞLUNA VERİLEN ÖDÜL İÇİN DUBLİN'E GİTTİ

Biden ve eşi Jill Biden, oğulları Hunter Biden'a verilen ödül törenine katılmak üzere Trinity College Dublin'i ziyaret etmişti.

Hunter Biden'a üniversitenin Tarih Cemiyeti tarafından "Kamu Söylemine Üstün Katkı Altın Madalyası" verildi.

Biden'ın önceden duyurulmayan ziyareti, üniversitedeki öğrenci kuruluşlarının da tepkisini çekti.

ÖĞRENCİLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI

Trinity College Dublin Öğrenci Birliği ile İrlanda Öğrenci Birliği, ortak sosyal medya açıklamasında Biden'ın üniversiteye davet edilmesini eleştirdi.

Öğrenci kuruluşları, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin Biden'ın ziyaretini protesto etmeye, güç pozisyonundakilere meydan okumaya ve Filistin halkıyla dayanışmalarını göstermeye hakları vardır."

Biden, Mayıs 2025'te prostat kanserinin kemiklerine yayıldığını duyurmuştu. Tedavi sürecinde hormon tedavisi ve radyoterapi uygulanmıştı.

Öte yandan Hunter Biden, babasının başkanlığının son günlerinde kendisini affetmesinin ardından yeniden kamuoyu önüne çıkmaya başladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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