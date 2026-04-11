ABD siyaseti, Beyaz Saray koridorlarından sonra şimdi de kafes dövüşü ringlerine sıçramaya hazırlanıyor. Eski Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, mevcut Başkan Donald Trump’ın oğulları Don Jr ve Eric Trump’a bir kafes dövüşü için açıkça meydan okudu.

"EĞER DÜZENLENİRSE %100 VARIM"

Sosyal medya fenomeni Andrew Callaghan’ın medya şirketi Channel 5 tarafından paylaşılan videoda Hunter Biden, Trump kardeşlerle dövüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Callaghan’ın bu maçı bir "karnaval" etkinliği kapsamında düzenlemek istediğini duyuran 56 yaşındaki Biden, "Eğer bunu gerçekleştirebilirse %100 varım. Başaramazsa bile yine de orada olacağım" ifadelerini kullandı.

"HUNTER BİDEN DAYAK YİYEBİLİR"

Hunter Biden’ın fiziksel olarak dezavantajlı olabileceği konuşuluyor. 56 yaşındaki Biden, 48 yaşındaki Don Jr’dan sekiz, 42 yaşındaki Eric Trump’tan ise 14 yaş daha büyük. Her üç ismin de profesyonel bir dövüş eğitimi aldığına dair resmi bir kayıt bulunmazken, meydan okumanın sadece bir "şov" mu yoksa gerçek bir randevu mu olduğu bilinmiyor.

MUSK-ZUCKERBERG OLAYINI HATIRLATTI

2023 yılında Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında başlayan ancak sonu gelmeyen "kafes dövüşü" atışmaları akıllara geldi.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, X'e rakip olarak açtığı Threads platformu üzerinden paylaştığı mesajında, dövüş için Musk’a gerçek bir randevu teklifinde bulunduğunu kaydederek, "Sanırım hepimiz Elon'un ciddi olmadığı konusunda hemfikiriz ve artık yolumuza devam etme zamanı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

