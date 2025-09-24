"Kağıttan kaplan" sözlerinin gölgesinde bir araya geldiler! BM'de Rusya-ABD zirvesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Donald Trump’ın Moskova’yı “kağıttan kaplan” olarak nitelendirmesinin ve Ukrayna’nın işgal edilen topraklarını geri alabileceğini söylemesinin ardından Çarşamba günü New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Yahoo News'den edinilen bilgilere göre, toplantıya ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz da katıldı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Salı günü yaptığı görüşmenin ardından aylardır savunduğu “Ukrayna’nın bazı toprakları Rusya’ya bırakması gerekir” söylemini tersine çevirdi.

TRUMP'IN RUSYA HAKKINDAKİ "KAĞITTAN KAPLAN" SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Avrupa Birliği ve NATO desteğiyle işgal edilen tüm topraklarını geri alabileceğini belirterek, Rusya’yı ekonomik açıdan zor durumda bırakan bir “kağıttan kaplan” olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, Trump’ın artık daha fazla detaya vakıf olduğunu ve ABD istihbaratının Ukrayna ile daha uyumlu hale geldiğini söyledi.

"KAĞITTAN KAPLAN DEĞİL AYI..."

Rusya’dan hızlı bir cevap geldi; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın yanlış bir değerlendirme yaptığını belirterek, Rusya’nın bir “ayı” olduğunu söyledi. Peskov, Lavrov’un ABD tarafına son olaylarla ilgili Rus değerlendirmesini ileteceğini ekledi.

Rubio, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Rusya’dan barışçıl bir çözüm konusunda herhangi bir ilgi olmayabileceği an gelecek” uyarısında bulunarak Trump’ın sabrının sınırsız olmadığını vurguladı.

"PUTİN SAVAŞI DERİNLEŞTİRECEK"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Çarşamba günü BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşını genişletmek istediğini belirtti ve uluslararası hukukun yalnızca güçlü dostlar ve silahlar olduğunda etkili olabileceğini söyledi.

Zelenskiy, “Rusya üzerinde baskı uygulanması gerekiyorsa, bu şimdi yapılmalı; aksi takdirde Putin savaşı daha da derinleştirecek” dedi.

Trump, Salı günü NATO ülkelerine, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeleri çağrısında bulunmuştu.