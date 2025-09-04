Kamp tatili faciayla sonlandı! Sırtlanlar uykusunda saldırdı

Dehşete düşüren olay, Güney Afrika’da Cape Vidal Doğa Koruma Alanı'nda yaşandı. 27 yaşındaki Nicolas Hohls, fermuarını açık bıraktığı çadırında uyurken iki sırtlan aniden içeri girerek talihsiz gence saldırdı.

BİRİ BACAĞINI, DİĞERİ İSE KAFASINI ISIRDI

Hayvanlardan biri Hohls’ın bacağını, diğeri ise yüzünü ve kafasını ısırdı. Yan çadırdan çığlıkları duyan baba Colin Hohls, oğulunu kanlar içinde görünce ne yapacağını şaşırdı. Oğlunu apar topar arabaya bindiren baba, soluğu en yakın hastanede aldı.

People’ın haberine göre, Nicolas Hohls başı, eli ve yanağına toplam 30 dikiş atıldığını, sol ayak bileği ve sağ uyluğunda derin diş yaraları oluştuğunu ancak kemiklerinin kırılmadığını ifade etti.

''BİRİNİN GÖZLERİNE SALDIRDIM, DİĞERİNİN BOĞAZINA…''

Talihsiz genç, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Ne olduğunu anladığımda içgüdüm devreye girdi. Hayatta kalmak için savaşmam gerektiğini biliyordum. Kendimi yüzümden ve ayak bileğimden sıyırarak kurtardım, birinin gözlerine saldırdım, diğerinin boğazına elimi soktum. Tamamen içgüdü ve adrenalinle hareket ettim"

Doktorlar gencin iyileşme sürecinin bir ayı bulabileceğini bildirirken, iyileşme sürecinin iyi gittiğini kaydetti.