Kanser riskinde yeni şüpheli! Her evde bulunuyor, 'sakın kullanmayın' uyarısı geldi

PLASTİK PARÇACIKLARI TÜMÖR GELİŞİMİNİ HIZLANDIRDI

Kolon kanserine yatkın hale getirilen fareler üzerinde yapılan araştırmada, uzun süre nanoplastiklere maruz kalan hayvanların bağırsaklarında daha fazla ve daha ağır tümörler gelişti.

Plastik parçacıklarının kalın bağırsakta biriktiği, bağırsak yüzeyindeki hücrelere zarar verdiği ve yararlı bakterilerin dengesini bozduğu tespit edildi.

Daha önce yapılan bir başka araştırmada da kolon kanseri hastalarının tümör dokularında, çevresindeki sağlıklı dokulara kıyasla daha fazla mikroplastik bulunduğu belirlenmişti.

Ancak bilim insanları, mikroplastiklerin insanlarda doğrudan kolon kanserine neden olduğunun henüz kanıtlanmadığını, kesin sonuca ulaşmak için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.