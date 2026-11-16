Kanser riskinde yeni şüpheli! Her evde bulunuyor, 'sakın kullanmayın' uyarısı geldi
Bilim insanları, gençlerde giderek yaygınlaşan kolon kanserinin nedenlerini araştırırken mikroplastiklere ilişkin yeni bulgulara ulaştı.
Fareler üzerinde yapılan araştırmada, köpük bardak ve paket servis kaplarında kullanılan plastik türünün bağırsak dokusuna zarar verdiği ve tümör gelişimini hızlandırdığı görüldü.
ABD'de 20-49 yaş grubundaki kolorektal kanser oranları, 2013-2022 yılları arasında her yıl yüzde 3 yükseldi.
Washington Post'un haberine göre Çin'deki Merkez Güney Üniversitesi araştırmacıları, köpük bardaklarda ve paket servis kaplarında kullanılan polistiren nanoplastiklerin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.
PLASTİK PARÇACIKLARI TÜMÖR GELİŞİMİNİ HIZLANDIRDI
Kolon kanserine yatkın hale getirilen fareler üzerinde yapılan araştırmada, uzun süre nanoplastiklere maruz kalan hayvanların bağırsaklarında daha fazla ve daha ağır tümörler gelişti.
Plastik parçacıklarının kalın bağırsakta biriktiği, bağırsak yüzeyindeki hücrelere zarar verdiği ve yararlı bakterilerin dengesini bozduğu tespit edildi.
Daha önce yapılan bir başka araştırmada da kolon kanseri hastalarının tümör dokularında, çevresindeki sağlıklı dokulara kıyasla daha fazla mikroplastik bulunduğu belirlenmişti.
Ancak bilim insanları, mikroplastiklerin insanlarda doğrudan kolon kanserine neden olduğunun henüz kanıtlanmadığını, kesin sonuca ulaşmak için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
BAĞIRSAĞIN KORUYUCU TABAKASINA ZARAR VEREBİLİR
Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesinden cerrahi profesörü Frank Frizelle, mikroplastiklerin bağırsakları koruyan mukus tabakasına zarar verebileceğini açıkladı.
Normal şartlarda bu tabaka, zararlı maddelerin ve mikroorganizmaların bağırsak duvarına ulaşmasını engelliyor. Ancak plastik parçacıklarının koruyucu tabakayı zayıflatması, bağırsak dokusunu zararlı maddelere karşı daha savunmasız bırakabiliyor.
Güney Carolina Üniversitesi'nden Profesör Lorne Hofseth de mikroplastiklerin kolon kanserindeki artışta önemli bir etken olabileceğini değerlendirdi.
"SAKIN ISITMAYIN"
Araştırmacılar, mikroplastiklere maruz kalmayı azaltmak için özellikle yiyecek ve içeceklerin plastik kaplarda ısıtılmamasını önerdi.
Isıtma işlemi, plastikten gıdaya geçen kimyasalların ve parçacıkların miktarını artırabiliyor.
Uzmanlar ayrıca kolon kanserinin erken teşhisinde taramaların büyük önem taşıdığını, kanser öncesi poliplerin erken dönemde tespit edilerek çıkarılabildiğini hatırlattı.