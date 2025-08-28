Karadeniz'de Rus-ABD gerilimi! Casus uçağına engelleme

Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde ABD’ye ait bir denizaltı karşıtı casus uçağını engelledi.

Rus kaynakları, Su-35S çok amaçlı savaş uçağı ile P-8A Poseidon uçağının bu uçuşunun, ABD’nin işgal altındaki Kırım kıyılarında Ukrayna’nın savaş çabalarını desteklemek için istihbarat toplamaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

KARADENİZ'DE GÜÇ GÖSTERİSİ

Voyenny Osvedomitel askeri Telegram kanalı, uçağın altına yeni takılan AN/APS-154 Gelişmiş Hava Sensörü radarının özellikle dikkat çektiğini aktardı. Bu sistemin, denizaltı ve yüzey gemilerini tespit etmenin yanı sıra kıyı keşfi için de tasarlanmış çok yönlü bir radar olduğu kaydedildi.

Rusya’nın eskort görevini üstlenen 60 milyon sterlin değerindeki Su-35S uçağı, Karadeniz’de uluslararası sularda uçan 208 milyon sterlin değerindeki ABD uçağının seyrine müdahale etmedi. Olay, NATO’nun Kuzey Avrupa’da Rus denizaltılarını izlemek için başlattığı kapsamlı harekâtların ardından gerçekleşti.

RUSYA VE NATO KARADENİZ'DE İSTİHBARAT VE GÜÇ MÜCADELESİ VERİYOR

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Norveç açıklarında ABD uçak gemisini tehdit ettiği değerlendirilen bir Rus denizaltısını izlemek için sekiz P-8A Poseidon uçağıyla görevlendirildi.

Norveç Hava Kuvvetleri de üç ek uçuş gerçekleştirdi. ABD donanması ise İzlanda’dan devriye uçakları gönderip Sicilya’dan takviye uçaklarla harekâtı destekledi. Poseidon uçakları, denizaltıları tespit edebilen gelişmiş sensörler, torpidolar, füzeler ve sonar şamandıralarıyla donatılmış durumda.

NATO yetkilileri, operasyonun yaklaşık 48 saat sürdüğünü ve uçakların görev sırasında çoğunlukla transponderlerini kapattığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı, harekâtın devam ettiğini doğrularken operasyonel detayları paylaşmadı. Eski deniz subayı Ryan Ramsay, bu güç gösterisinin NATO’nun bölgedeki hâkimiyetini vurgulamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Olaylar, NATO ile Moskova arasındaki gerginliğin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Kuzey Kutbu’nda artan askeri faaliyetler nedeniyle yüksek seyrettiği bir dönemde yaşandı. Batılı yetkililer, Rus denizaltılarının transatlantik veri kabloları ve enerji boru hatları gibi kritik denizaltı altyapısını tehdit edebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.