Rusya, Ukrayna'da madeni hedef aldı: Yüzlerce işçi göçük altında kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ateşkes görüşmelerine rağmen şiddetini koruyor. Bölgeden edinilen son bilgilere göre Rusya, Ukrayna'da kömür madenini hedef aldı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 146 İŞÇİ MAHSUR

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinde Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait bir kömür madenine düzenlenen saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı ve 146 işçi toprak atında mahsur kaldı.

DTEK tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı, işletmenin binalarına ve ekipmanlarına zarar verdi, bu da elektrik kesintisine yol açtı. O sırada 146 madenci yer altındaydı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi. Ukrayna Serbest Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Mykhailo Volynets ise madencilerin tamamının kurtarıldığını söyledi.