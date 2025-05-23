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Kardeş ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü yağdı: Her alanda örnek alıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kardeş ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü yağdı: Her alanda örnek alıyoruz
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bosna Hersek’teki en büyük Boşnak partisi olan Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini paylaştı.

Boşnak partisi olan Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, önde gelen haber portallarından Vijesti.ba’ya verdiği röportajda, Türkiye’nin ekonomik alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerinin başından bu yana etkili liderlik sergilediğini dile getiren İzetbegoviç, "Türkiye, Erdoğan liderliğinde ekonomi, diplomasi ve savunma alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirdi. Avrupa artık Türkiye ile daha fazla ilgileniyor. Her alanda örnek alıyoruz" dedi.

BOSNA HERSEK KRİZİ: ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

İzetbegoviç, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) Başkanı Milorad Dodik’in ayrılıkçı söylemleri nedeniyle yaşanan siyasi krizle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan görüştüğünü belirten Boşnak lider, Türkiye’nin Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğini vurguladı.

"Erdoğan, Dodik’e gerekli uyarıların yapıldığını ve bu mesajın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e de iletildiğini aktardı" diyen İzetbegoviç, Ankara’nın barıştan yana tutumunu bir kez daha hatırlattı.

"DODİK KURALLARI AŞARAK KAZANAMAYACAK"

Hakkında 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Milorad Dodik’e ilişkin konuşan İzetbegoviç, şu ifadeleri kullandı:

"Dodik’in yalnızca Bosna Hersek’te değil, Sırbistan ve Rusya’da da güçlü destekçileri var. Ancak uzun vadede kuralları aşarak üstün gelemeyecek. Bu adamın hizaya gelmesi, insanlara ve yasalara saygı duyması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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