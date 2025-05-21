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Ticarette dostluk köprüsü! Türkiye-Bosna Hersek arasında milyar doları bulan hacim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ticarette dostluk köprüsü! Türkiye-Bosna Hersek arasında milyar doları bulan hacim
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Saraybosna İş Forumu’nda Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ve ilişkilerin her alanda güçlenerek devam ettiğini belirtti. Gürcan ayrıca, Türk yatırımcıların bölgedeki faaliyetlerinin desteklendiğini ve ticaretin Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere de yayılacağını vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde Bosna Bank International (BBI) tarafından 14'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'na (SBF) katıldı.

Ticarette dostluk köprüsü! Türkiye-Bosna Hersek arasında milyar doları bulan hacim - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gürcan, 2010'da yapılan ilk SBF'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını ve forumu önemsediklerini söyledi.

Gürcan, bölgedeki yatırımları ve ticaret hacmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Bosna Hersek'in ticaret hacmi 1 milyar doların üzerinde seyretmektedir. Özellikle son yıllarda 1 milyar 60 milyon doları geçmiş vaziyettedir, inşallah artarak devam edecek"

Turizm alanında da her iki ülkenin karşılıklı olarak turist ağırladığına işaret eden Gürcan, 2024'te Türkiye'den 200 binden fazla kişinin Bosna Hersek'e turist olarak geldiğini, 190 bin civarında Bosna Herseklinin de Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Ticarette dostluk köprüsü! Türkiye-Bosna Hersek arasında milyar doları bulan hacim - 2. Resim

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET KÖPRÜSÜ

Türkiye ve Bosna Hersek'in dost ve kardeş ülke olduğunu aktaran Gürcan, aradaki akrabalık bağlarının ilişkileri daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının serbest ticaret anlaşmasını tarımsal alanda genişleterek ticaret hacminin gelişmesine öncülük ettiklerini belirten Gürcan, Bosna Hersek'teki 200'e yakın Türk yatırımcıyla da buluşacaklarını söyledi.

Türk yatırımcıların Bosna Hersek'te daha rahat çalışabilmesi için Ticaret Bakanlığının gereken gayreti göstereceğini kaydeden Gürcan, şöyle konuştu:

Bosna Hersek'teki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün burada 35 şubesi var, buraya hizmet ediyor, bu da bizim için gurur kaynağı bir durum. İnşallah önümüzdeki dönem bu forumlar, görüşmeler vasıtasıyla ticaret hacminin çok daha ileri seviyeye taşınacağını düşünüyoruz.

Gürcan, Bosna Hersek'in dışında Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkelere de ticaret hacminin güçlendirilmesi ve yatırımcıların daha iyi hizmet vermesi için ciddi destekler verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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