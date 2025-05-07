Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Karınca kaçakçıları yakalandı! 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası

Karınca kaçakçıları yakalandı! 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karınca kaçakçıları yakalandı! 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kenya'da 9 bin 300 dolar değerindeki 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi yakalandı. Şüphelilere 7 bin 700 dolarlık para cezası verildiği öğrenildi.

Kenya’da 5 bin 440 adet karıncayı kaçırmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Yetkililer, 2’si Belçika, 1'i Vietnam diğeri de Kenya vatandaşı 4 kişinin 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Nisan’da gözaltına alındığını açıkladı.

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

Kenya’daki mahkeme, 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası verdi. Adı açıklanmayan 4 kişi suçunu kabul ederken, para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Kenyalı yetkililer karıncaların 9 bin 300 dolar değerinde olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Garip'in duygulandıran vefası! Önce anlam veremediler, sonra çok şaşırdılarİHA saldırıları Moskova'yı felç etti! Zafer Günü öncesi mobil internet kesildi, uçuşlar kısıtlandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu - DünyaDünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurduHindistan başlattı, Pakistan bitirdi! Terör kampı diye camileri vurdular - DünyaTerör kampı diye camileri vurdularABD'den "Epstein'ın çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var" açıklaması - DünyaABD: Epstein skandalında on binlerce video varPakistan'da acil durum ilan edildi: Tüm hastaneler yüksek alarm seviyesine geçti - DünyaTüm hastaneler yüksek alarm seviyesine geçtiŞara-Macron görüşmesi sonrası İsrail'e sert tepki! "Toprak bütünlüğünü ihlal ederek kendi güvenliğinizi sağlayamazsınız" - DünyaŞara-Macron görüşmesi sonrası İsrail'e sert tepki!Trump'tan dikkat çeken Gazze mesajı: 24 saat içinde göreceksiniz - Dünya"24 saat içinde göreceksiniz"
Sonraki Haber Yükleniyor...