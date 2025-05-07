Karınca kaçakçıları yakalandı! 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2025 13:49 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 13:55 - Güncelleme:

Kenya'da 9 bin 300 dolar değerindeki 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi yakalandı. Şüphelilere 7 bin 700 dolarlık para cezası verildiği öğrenildi.

Kenya’da 5 bin 440 adet karıncayı kaçırmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Yetkililer, 2’si Belçika, 1'i Vietnam diğeri de Kenya vatandaşı 4 kişinin 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Nisan’da gözaltına alındığını açıkladı. İlgili Haber ABD'de feci olay! Timsah saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti SUÇLARINI KABUL ETTİLER Kenya’daki mahkeme, 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası verdi. Adı açıklanmayan 4 kişi suçunu kabul ederken, para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kenyalı yetkililer karıncaların 9 bin 300 dolar değerinde olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci