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Haberler > Dünya > Karlar eridi, köyler sular altında kaldı! 13 binden fazla kişi tahliye edildi

Karlar eridi, köyler sular altında kaldı! 13 binden fazla kişi tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karlar eridi, köyler sular altında kaldı! 13 binden fazla kişi tahliye edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kazakistan'da kar suları eridi, meydana gelen taşkın birçok köyü sular altında bıraktı. 13 binden fazla kişi tahliye edilirken, 1.500'ünün ise helikopterlerle kurtarıldığı açıklandı.

Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası havaların aniden ısınması ile birlikte eriyen karların meydana getirdiği taşkınlarla mücadele ediyor.

Taşkın nedeniyle ülkede birçok köy tamamen sular altında kaldı, barajların kapasitesi aşıldı. Birçok kara yolunun ve köprünün su altında kalmasıyla 49 köye ulaşım kesildi.

13 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Acil Durumlar Bakanlığı, su baskınından etkilenen bölgelerden 13 bin 659 kişinin tahliye edildiğini, bunların 1655'inin helikopterlerle kurtarıldığını duyurdu. Bunun yanı sıra 10 binden fazla büyükbaş ve küçükbaşın da tahliye edildiği belirtildi.

Karlar eridi, köyler sular altında kaldı! 13 binden fazla kişi tahliye edildi - 1. Resim

SON 30 YILIN EN BÜYÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, karşılaştıkları selin son 30 yılın en büyüğü olduğunu söyledi. Tokayev, durumun her an kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak, "Şu anda öncelikli görev, can kayıplarını önlemektir" dedi.

Su taşkınından etkilenen bölgelere gerekli yardımı sağlayacaklarını belirten Tokayev, vatandaşların maddi kayıplarının da devlet ve iş dünyası tarafından tazmin edileceğini duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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