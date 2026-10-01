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Dünya

Katar Başbakanı açıkladı: Netanyahu rehinelerin bırakılmasını istemedi

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Katar Başbakanı açıkladı: Netanyahu rehinelerin bırakılmasını istemedi
Başlık ResmiKatar Başbakanı açıkladı: Netanyahu rehinelerin bırakılmasını istemedi

Katar Başbakanı Âl Sani, Netanyahu’nun Gazze’de sivil rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak anlaşmayı reddettiğini açıkladı.

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın “Piers Morgan Uncensored” isimli programına verdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Âl Sani, Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılar sonrasında İsrail’e bütün sivil rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma teklif ettiklerini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bunu reddettiğini bildirdi. Netanyahu’nun bir “savaş suçlusu” olduğunu belirten Âl Sani, bölgesel karmaşıklıklara rağmen barış için ara buluculuk rolünü üstlenmeye devam edeceklerini kaydetti.

Katar Başbakanı açıkladı: Netanyahu rehinelerin bırakılmasını istemedi
Başlık ResmiKatar Başbakanı açıkladı: Netanyahu rehinelerin bırakılmasını istemedi
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TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan “7 Ekim öncesinde Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Mısır tarafından Gazze’den gelecek bir saldırıya karşı uyarıldığı” yönündeki iddialar karşısında zor durumda kalan İsrail Başbakanı Netanyahu, medyayı susturmaya çalışıyor.

Netanyahu bu yönde haber yapan medya kuruluşlarına ve gazetecilere tazminat davası açtığını kaydetti. Kanal 14 televizyonunun haberinde, İsrail’deki Kudüs Bölge Mahkemesinde açılan davada istenen tazminat tutarının toplam 2,6 milyon şekel (yaklaşık 850 bin dolar) olduğu belirtildi.

Katar Başbakanı açıkladı: Netanyahu rehinelerin bırakılmasını istemedi
Başlık ResmiKatar Başbakanı açıkladı: Netanyahu rehinelerin bırakılmasını istemedi

HALKI KORKUTMAK İSTİYOR

Bu arada İsrail’de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun bir hava üssünden paylaştığı ve ordunun gücünü vurgulayan seçim videosunu eleştirdi. Lapid “İsrail’in güvenliği ve ordunun üsleri seçim videoları için dekor değildir. 7 Ekim öncesinde uyarılara kulak asmayan Netanyahu seçim öncesi halkı korkutmaya çalışıyor” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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