Katar-İran ilişkileri geriliyor! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı!

Ateşkese rağmen art arda yaşanan saldırılar bölgede tansiyonu yükseltti. İran’ın Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenlemesinin ardından, Katar yönetimi İran’ın Doha Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Açıklamada saldırının "Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

İran’ın Katar’daki El-Udeyd ABD Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenlemesi, Katar-İran ilişkilerinde deprem etkisi oluşturdu. Saldırının ardından İran’ın Doha Büyükelçisi acil koduyla Katar Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Katar yönetimi, saldırıyı egemenliğe açık bir ihlal olarak nitelendirirken, İran’a yönelik diplomatik ve hukuki adımların değerlendirildiğini duyurdu.

İRAN: FETİH MÜJDESİ OPERASYONU

İran devlet televizyonu IRIB, saldırının “Beşaretu’l-Feth (Fetih Müjdesi) Operasyonu” kapsamında yapıldığını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına misilleme olarak, Katar’daki üsse füze atıldığı belirtildi.

KATAR: SALDIRIYI ENGELLEDİK, CAN KAYBI YOK

Katar Savunma Bakanlığı, El-Udeyd Hava Üssü’ne yapılan saldırının Katar hava savunması tarafından başarıyla engellendiğini ve herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadığını açıkladı. Katar ayrıca, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapatmıştı.

Katar Dışişleri Sözcüsü Macid el-Ensari, "İran’ın saldırısı egemenliğimizin ve uluslararası hukukun açık ihlalidir. Katar, bu tür tehditlere karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." dedi.

ABD: YENİ BİR TEHDİT ALGILAMIYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, Katar’daki üsse yönelik saldırıda can kaybı olmadığını doğrularken, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de "Şu anda İran’dan ABD’ye yönelik yeni bir tehdit algılamıyoruz" demişti.

İRAN, IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNÜ DE VURDU

İran haber ajansı IRNA, Irak’taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bağdat’ta bulunan Taci Üssü'ne yapılan İHA saldırısında ise can kaybı yaşanmadı.