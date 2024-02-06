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    • Katil balinalar buzda sıkışıp kaldı: Yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Katil balinalar buzda sıkışıp kaldı: Yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido açıklarında sürüklenen buzda 10 katil balina sıkışıp kaldı. Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, yeterince yaklaşılamadığı için kurtarılamayan balinaların yavaş yavaş ölme riski var.

    Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido açıklarında Şiretoko Yarımadası'nın Rausu bölgesinin 1 kilometre açığında katil balinalar saptandı.

    10 katil balinanın yer aldığı sürü, donmuş su yüzeyinde sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışarak mahsur kaldı.

    GEMİLER YAKLAŞAMADIĞI İÇİN KURTARILAMIYORLAR

    Rausu bölgesi yetkilileri, açıklamasında, kurtarma operasyonu için gemilerin katil balinalara yeterince yaklaşamadığını bildirdi. Kuşiro Yerel Meteoroloji Bürosu, açıklamasında, "Sıcaklıklar şu anda düşük ve katil balinalar sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışıp kalmış olabilir" ifadesini kullandı.

    YAVAŞ YAVAŞ ÖLEBİLİRLER

    Devlet televizyonu NHK'nın yayınladığı videoda, katil balina sürüsünün, buz tabakaları arasında dikey yönde hareket ettikleri görüldü.

    Tokyo Tarım Üniversitesinden Deniz Memelileri Uzmanı Prof. Kobayaşi Mari, "Katil balinalar oldukça sosyal hayvanlar. Eğer yavrularını korumak için grup halinde (bölgede) kalırlarsa, yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler" dedi.

    Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Hokkaido'da hava sıcaklıkları gündüz eksi 9-10, gece ise eksi 17-18 seviyelerinde.

    Öte yandan benzer bir vakanın yaşandığı Şubat 2005'te, Rausu bölgesinde sürüklenen buz tabakalarında sıkışan yaklaşık 10 katil balina ölmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Dünya > Katil balinalar buzda sıkışıp kaldı: Yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler
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