Katil balinalar buzda sıkışıp kaldı: Yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Şubat 2024 18:12 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 18:25 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido açıklarında sürüklenen buzda 10 katil balina sıkışıp kaldı. Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, yeterince yaklaşılamadığı için kurtarılamayan balinaların yavaş yavaş ölme riski var.