Katil mantar ortaya çıktı: Her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor

İngiltere’de hastane ortamlarında rastlanan ve hızla yayıldığı bildirilen "Candidozyma auris" adlı mantar türü, tıp dünyasını alarma geçirdi. Dezenfektanlara ve antifungal ilaçlara karşı direnç gösteren bu ölümcül mantarın, yüzeylerde uzun süre canlı kalabildiği açıklandı.

İlk kez 2009’da Japonya’da ortaya çıkan ve o günden bu yana altı kıtada 40’tan fazla ülkeye yayılan ölümcül mantar Candidozyma auris, şimdi de İngiltere'de tespit edildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yüzeylerde uzun süre hayatta kalabilen bu mikrobik tehdidin “olağanüstü esnekliği” nedeniyle özellikle endişe verici olduğunu açıkladı.

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ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Express'in haberine göre, aşırı vakalarda mantar hastaların %30 ila %60'ında ölümcül olabileceğinden, halihazırda sağlık sorunları olan kişiler özellikle risk altında.

UKHSA, "C. auris, özellikle hızla yayılabildiği ve tedaviye ve bazı dezenfektanlara direnç gösterebildiği sağlık hizmeti ortamlarında, giderek artan bir küresel sağlık sorununu temsil etmektedir" açıklamasında bulundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yakın tarihli bir raporunda bu mantarı "insanlık için ciddi bir tehdit" oluşturan 19 ölümcül mantar arasında saydı.

DSÖ Antimikrobiyal Direnç (AMR) Genel Direktör Yardımcısı Dr. Hanan Balkhy, "Bakteriyel antimikrobiyal direnç salgınının gölgesinde kalan mantar enfeksiyonları giderek artmakta ve tedavilere karşı giderek daha dirençli hale gelerek dünya çapında bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir" dedi.

AVRUPA'DA YAYILIYOR

Bu ayın başlarında yapılan yeni bir iklim değişikliği araştırması, dünyanın daha sıcak bölgelerinde milyonlarca insanı enfekte eden ölümcül bir mantarın yakında Avrupa'ya yayılabileceği ve İngiltere'ye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Tropikal ve subtropikal iklimlerde zaten bilinen bir tehdit olan Aspergillus mantarı, insanlarda ciddi beyin enfeksiyonlarına neden olduğu tespit edilmişti.

HER YIL 1,8 MİLYON ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Dr. van Rhijn, akciğerlerden başlayarak diğer organlara yayılan invazif aspergilloz gibi enfeksiyonların yılda 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını söyledi. Mantarların büyük çoğunluğu doğada yaşasa da değişen çevre koşullarıyla birlikte insan sağlığı için tehdit oluşturma potansiyeli giderek artıyor.