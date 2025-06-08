Kazakistan'da deprem! İki bakan birden görevden alındı

Kaynak: Dış Haberler 8 Haziran 2025 11:50 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 12:41 - Güncelleme:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülke yönetiminde önemli bir değişikliğe giderek Savunma Bakanı Ruslan Zhaksylykov ile Ulaştırma Bakanını görevden aldı. Yerine Dauren Kosanov Savunma Bakanı olarak atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, yayımladığı kararnameyle Savunma Bakanı Ruslan Zhaksylykov ile Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev’i görevden aldı. İlgili Haber Kazakistan Başkonsolosu Nuriddin Amankul’dan gündem olan ‘Kurtlar Vadisi’ sorusu! Gürkan Uygun’dan bomba cevap Akorda’nın resmî internet sitesinde yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı: "Devlet Başkanı'nın kararıyla Kosanov Dauren Zhumataevich, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı olarak atanmış ve önceki görevinden alınmıştır." Kosanov, 6 Şubat 2024’ten bu yana görevde bulunan General Ruslan Zhaksylykov’un yerine atandı. Atama öncesinde, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Kuvvetleri Başkomutanı ve Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ruslan Zhaksylykov Aynı gün yayımlanan diğer kararnamede ise, "Devlet Başkanı'nın kararıyla Karabayev Marat Karimzhanovich, Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı görevinden alınmıştır" ifadesine yer verildi. Görev değişikliklerine ilişkin kamuoyuna ek bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık