Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kazakistan'da deprem! İki bakan birden görevden alındı

Kazakistan'da deprem! İki bakan birden görevden alındı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kazakistan&#039;da deprem! İki bakan birden görevden alındı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,  ülke yönetiminde önemli bir değişikliğe giderek Savunma Bakanı Ruslan Zhaksylykov ile Ulaştırma Bakanını görevden aldı. Yerine Dauren Kosanov Savunma Bakanı olarak atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, yayımladığı kararnameyle Savunma Bakanı Ruslan Zhaksylykov ile Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev’i görevden aldı.

Akorda’nın resmî internet sitesinde yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Devlet Başkanı'nın kararıyla Kosanov Dauren Zhumataevich, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı olarak atanmış ve önceki görevinden alınmıştır."

Kosanov, 6 Şubat 2024’ten bu yana görevde bulunan General Ruslan Zhaksylykov’un yerine atandı. Atama öncesinde, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Kuvvetleri Başkomutanı ve Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ruslan Zhaksylykov
Ruslan Zhaksylykov

Aynı gün yayımlanan diğer kararnamede ise,

"Devlet Başkanı'nın kararıyla Karabayev Marat Karimzhanovich, Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı görevinden alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Görev değişikliklerine ilişkin kamuoyuna ek bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Dış Haberler

36 tonluk verim 6 tona düştü! Bir kentimizdeki kuraklık çiftçiyi iflasa sürüklüyorVe Devin Özek devrede! İlk transfer için harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan Savunma Bakanı AB'ye isyan etti! "Türkiye uğruna bizi unuttunuz" - Dünya"Türkiye uğruna bizi unuttunuz"İsrail'den Madleen'e yeni tehdit! "Karasularımıza girmeden durdurulacak” - Dünyaİsrail'den Madleen'e yeni tehdit!Gazzeliler Madleen'daki aktivistlere seslendi: Karanlığımıza ışık olun - DünyaGazzeliler Madleen'daki aktivistlere seslendi!Elon Musk'ın mor gözünün sırrı çözüldü! "Trump ekibinden yumruk yedi" - DünyaElon Musk'ın mor gözünün sırrı çözüldü!Avrupa’da kriz çıldırttı: Norveç’te turistlere ‘tuvalet vergisi’ geliyor! - DünyaDuyanlar hayret etti! Turistlere ‘tuvalet vergisi’ geliyor!Papa 14. Leo Türkiye’yi işaret etti! "Bizim için pusuladır" - DünyaPapa Türkiye’yi işaret etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...