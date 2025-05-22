Keşmir’de sıcak saatler: Bir asker çatışmada öldürüldü

Keşmir’de ateşkesin ardından tansiyon yeniden yükseldi. AFP'nin aktardığına göre, Hindistan yönetimindeki Kishtwar bölgesinde militanlarla çıkan çatışmada bir Hint askeri öldürüldü.

Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, güvenlik güçleri ile silahlı militanlar arasında çıkan çatışmada bir Hint askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

AFP'nin haberine göre, bölgede çatışmalar halen devam ediyor. Geçtiğimiz gün Hindistan Kishtwar bölgesine takviye birliklerini sevk etmişti.

HİNT ORDUSU: AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Orduya bağlı Beyaz Kolordusu’ndan yapılan açıklamada, askerin karşılıklı ateş sırasında ağır yaralandığı ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

ATEŞKES SONRASI İLK BÜYÜK ÇATIŞMALARDAN BİRİ

Söz konusu çatışmalar, 13 Mayıs’ta üç militanın öldürüldüğü silahlı bir olayın ardından, ateşkes sonrası bölgede kaydedilen ilk büyük silahlı gerilimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

ARKA PLANDA BÖLGESEL GERİLİM

Çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip olan Keşmir, 1947’den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda. Her iki ülke de bölgenin tamamı üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay Hintli turistlere yönelik düzenlenen saldırıda 26 kişinin hayatını kaybetmesi, Hindistan ile Pakistan arasında 1999’dan bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalara yol açmıştı.

Yeni Delhi, saldırının arkasında Pakistan’ın desteklediği militanların olduğunu savunmuş, İslamabad ise bu suçlamaları reddetmişti. 7 Mayıs'ta Hindistan’ın başlattığı hava ve kara operasyonları dört gün sürmüş, 10 Mayıs’ta ateşkes ilan edilmişti.