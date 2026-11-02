Kıbrıs Rum ordusu, tatbikatta 13 kilo TNT’yi çaldırdı! 9 aydır arıyorlar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde askeri tatbikat sırasında kaybolan 13,6 kilogram TNT, aradan geçen yaklaşık 9 aya rağmen bulunamadı. Rum basını, patlayıcıların suç örgütlerinin eline geçmiş olabileceği uyarısında bulunurken, güvenlik ihmallerini ve soruşturmanın neden sonuçlanmadığını yeniden gündeme taşıdı.

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Rum basınından Politis gazetesi, 2 Kasım tarihli haberinde, Larnaka bölgesindeki Kalo Horyo Atış Alanı’nda 29 Ocak 2026’da kaybolan 13,6 kilogram TNT’nin hâlâ bulunamadığını yazdı. Haberde, patlayıcıların suç örgütlerinin eline geçmiş olabileceği ihtimalinin ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen patlayıcıların nerede olduğunun belirlenemediğine dikkat çekildi.

ASKERİ TATBİKAT SIRASINDA KAYBOLDU

Olay, 29 Ocak 2026’da Rum Milli Muhafız Ordusu’nun mühendislik birlikleri tarafından düzenlenen askeri tatbikat sırasında yaşandı. Rum basınındaki bilgilere göre, kontrollü patlatma amacıyla atış alanına yerleştirilen, her biri 15 libre ağırlığındaki iki patlayıcı düzenek infilak etmedi.

Güvenlik prosedürleri gereği yaklaşık bir saat beklendikten sonra bölgeye dönen askerler, toplam 13,6 kilogram TNT içeren düzeneklerin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Rum polisi ve askeri yetkililer soruşturma başlattı. Patlayıcıların çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

SAVUNMA BAKANI İHMALLERİ KABUL ETTİ

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada, idari soruşturmanın askeri personelin görevlerini yerine getirmesinde ciddi eksiklikler ve ihmaller bulunduğunu ortaya koyduğunu kabul etti. Palmas, kayıp TNT’nin suç faaliyetlerinde kullanılabilecek kişilerin eline geçmesinin insan hayatı açısından ciddi tehlike oluşturduğunu belirtti. Sorumlular hakkında disiplin işlemlerinin uygulanacağını bildiren Palmas, idari soruşturmanın tamamlandığını, ancak patlayıcıların bulunmasına yönelik polis soruşturmasının sürdüğünü açıklamıştı.

AYNI ATIŞ ALANINDA 2012’DE DE HIRSIZLIK YAŞANDI

Rum basınından Kathimerini gazetesinin İngilizce yayın organı KNews, 4 Şubat tarihli haberinde, Kalo Horyo Atış Alanı’nda 2012 yılında da benzer bir patlayıcı hırsızlığı yaşandığını yazdı. Habere göre, imha edilmek üzere askeri depolardan atış alanına taşınan topçu mühimmatına ait patlayıcılar iki ayrı aşamada çalındı. Soruşturmada, suç örgütü üyelerinin askeri atış alanına gizlenerek güvenlik kontrolleri sırasında patlayıcıları aldığı belirlendi. Ayrıca mühimmat taşıyan askeri konvoyun güzergâh üzerinde mola vermesinden yararlanan kişilerin de mühimmat çaldığı tespit edildi. Olayın faillerinin Limasol’daki suç çevreleriyle bağlantılı olduğu belirlenirken, askeri personelle suç örgütleri arasında iş birliği bulunabileceği şüphesi de soruşturmalara yansıdı.

RUM BASINI SORUŞTURMANIN SONUCUNU SORGULADI

Politis gazetesi, 2 Kasım tarihli değerlendirmesinde, ocak ayında kaybolan patlayıcıların akıbetine ilişkin hâlâ bir gelişme yaşanmamasını ele aldı. Gazete, soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığının ve olası hırsızlık olayının neden aydınlatılamadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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