Kim Jong-Un'un 'çocuk yapın' diyerek ağladığı iddia edilmişti: Gerçek bambaşka çıktı

7 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:30

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün bazı medya kuruluşlarında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle gözyaşlarını tutamayıp ağladığı iddia edilmişti. Bu iddia, bugün Kore Dostluk Derneği (KFA) tarafından yalanlandı. Derneğin X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Yalan söylüyorsunuz. Kim Jong-Un, Japon işgali sırasında zulme uğrayan Koreli kadınların yaşadıklarını okuduğu için ağlıyor, doğum oranıyla bir ilgisi yok" denildi.

DOĞUM ORANLARI NEDENİYLE AĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kim Jong-Un’un ağlama iddiası, dün Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan bir video ile ortaya çıkmıştı. Videoda, Kim Jong-Un’un konuşma yaptığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyordu. Türkiye ve dünyadan bazı medya kuruluşları, Kim Jong-Un’un konuşurken okuduğu belgenin, ülkedeki doğum oranının düşüşüne ilişkin bir rapor olduğunu ve bu nedenle duygulandığını öne sürmüştü.

Kore Dostluk Derneği, X hesabı üzerinden bu iddiayı yalanladı. Konuyla ilgili bir haberi alıntılayan dernek, "Yalan söylüyorsunuz. Kim Jong-Un, Japon işgali sırasında zulme uğrayan Koreli kadınların yaşadıklarını okuduğu için ağlıyor, doğum oranıyla bir ilgisi yok" paylaşımında bulundu.

JAPONYA'NIN KUZEY KORE'Yİ İŞGALİ

Kuzey Kore, 1910-1945 yılları arasında Japon İmparatorluğu’nun sömürgesi olmuştu. Bu dönemde, Japon ordusu tarafından zorla askeri binalara götürülen ve “teselli kadını” olarak adlandırılan yüz binlerce Koreli kadın, cinsel istismara ve işkenceye maruz kalmıştı. Bu kadınların akıbeti, bugün hâlâ Kuzey Kore ve Güney Kore’nin Japonya ile ilişkilerinde önemli bir problem olarak durmaktadır.

KORE DOSTLUK DERNEĞİ NEDİR?

Kore Dostluk Derneği, Kuzey Kore ile Türkiye arasında dostluk ve iş birliği geliştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA ile yakın ilişki içindedir ve Kuzey Kore’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olduğunu iddia etmektedir. Dernek, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları ve eleştirileri kınayan açıklamalar yapmaktadır.