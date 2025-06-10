Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kıskançlık krizi bunu da yaptırdı! Arkadaşını bir yudumla öldürdü, açıklamaları ise pes dedirtti

Kıskançlık krizi bunu da yaptırdı! Arkadaşını bir yudumla öldürdü, açıklamaları ise pes dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıskançlık krizi bunu da yaptırdı! Arkadaşını bir yudumla öldürdü, açıklamaları ise pes dedirtti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya’da yaşayan Jessica Wongso, 2018 yılında arkadaşı Mirna Salihin’in kahvesine siyanür katarak öldürmekle suçlanmıştı. Sekiz yıl hapis yattıktan sonra 2024’te serbest bırakılan 'Buzlu Kahve Katili' lakaplı kadın gazetecilere şok açıklamalarda bulundu.

Kan donduran olay 2018 yılında Endonezya’da bir kafede yaşandı. Jessica Wongso, eski erkek arkadaşıyla evlenmesi sebebiyle arkadaşı Mirna Salihin’in kahvesine siyanür karıştırdı.

Kısa süre içinde yere yığılan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıskançlık krizi bunu da yaptırdı! Arkadaşını bir yudumla öldürdü, açıklamaları ise pes dedirtti - 1. Resim

SEKİZ YIL HAPİS YATTI

People’ın haberine göre, genç kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak sekiz yıl hapis yattıktan sonra 2024’te serbest bırakıldı.

''HİÇ YAKIN DEĞİLDİK''

Wongso, olayın ardından gazetecilere verdiği röportajda, ''Salihin ile yakın arkadaş olduğu iddialarını yalanlayarak Hiç yakın değildik. Sadece aynı ülkeden geliyorduk. En iyi arkadaş falan değildik.'' ifadelerinde bulundu.

Cinayetle suçlanan Wongso, "Kamuoyunda söylememe izin verilmeyen çok şey var'' şeklinde konuştu. ABC Avustralya'ya göre, şartlı tahliye koşulu olarak Wongso'nun 2032'ye kadar Cakarta'da kalması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kur farkı geri ödenecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan heyecan uyandıran sözler: Bugün önemli bir açıklama yapacağım - Dünya"Bugün önemli bir açıklama yapacağım"Huzurevinde vahşet! Bakan bile gördükleri karşısında dehşete düştü: Bazıları ağlayarak odadan çıktı - DünyaHuzurevinde vahşet! Ağlayarak çıktılarHintli Generalden Türkiye'ye savaş çağrısı: "Yunanistan ve Kıbrıs'la ittifak kuralım" - DünyaHintli Generalden Türkiye'ye savaş çağrısı!Hazreti Ömer'in adı Kolombiya'da yaşıyor! Ülkedeki en büyük cami yıllardır hizmet veriyor - DünyaHazreti Ömer'in adı Kolombiya'da yaşıyorİngiltere'den Siyonist bakanlara yaptırım! Ben-Gvir ve Smotrich için yolun sonu göründü - Dünyaİngiltere Siyonist bakanlara yaptırım uygulayacak!Başkent alevler içinde kaldı! Zelenskiy acı bilançoyu açıkladı - DünyaBaşkent alevler içinde kaldı! Ukrayna lideri duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...