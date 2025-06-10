Kıskançlık krizi bunu da yaptırdı! Arkadaşını bir yudumla öldürdü, açıklamaları ise pes dedirtti

Endonezya’da yaşayan Jessica Wongso, 2018 yılında arkadaşı Mirna Salihin’in kahvesine siyanür katarak öldürmekle suçlanmıştı. Sekiz yıl hapis yattıktan sonra 2024’te serbest bırakılan 'Buzlu Kahve Katili' lakaplı kadın gazetecilere şok açıklamalarda bulundu.

Kan donduran olay 2018 yılında Endonezya’da bir kafede yaşandı. Jessica Wongso, eski erkek arkadaşıyla evlenmesi sebebiyle arkadaşı Mirna Salihin’in kahvesine siyanür karıştırdı.

Kısa süre içinde yere yığılan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEKİZ YIL HAPİS YATTI

People’ın haberine göre, genç kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak sekiz yıl hapis yattıktan sonra 2024’te serbest bırakıldı.

''HİÇ YAKIN DEĞİLDİK''

Wongso, olayın ardından gazetecilere verdiği röportajda, ''Salihin ile yakın arkadaş olduğu iddialarını yalanlayarak Hiç yakın değildik. Sadece aynı ülkeden geliyorduk. En iyi arkadaş falan değildik.'' ifadelerinde bulundu.

Cinayetle suçlanan Wongso, "Kamuoyunda söylememe izin verilmeyen çok şey var'' şeklinde konuştu. ABC Avustralya'ya göre, şartlı tahliye koşulu olarak Wongso'nun 2032'ye kadar Cakarta'da kalması gerekiyor.