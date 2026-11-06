Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı'nda alışılmadık bir uygulama başladı. Kızıldeniz'den geçmek isteyen bazı nakliye şirketleri, gemilerinin hedef alınmaması için Husilere e-posta göndererek güvenli geçiş talebinde bulunuyor. The Wall Street Journal'a (WSJ) göre Husiler, başvuruları 24 saat içinde cevaplandırıyor ve uygun gördükleri gemilere yedi günlük geçiş süresi tanıyor.

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Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ardından deniz taşımacılığında yeni bir uygulama ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den geçmek isteyen gemilerin bilgilerini önceden bildirmelerini sağlayan bir sistem kurdu.

Nakliye şirketleri, gemilerinin rotasını, taşıdığı yükü ve bağlantılı olduğu ülkeleri e-posta yoluyla Husi yönetimindeki merkeze iletiyor. Başvuruların ardından geminin hedef alınıp alınmayacağına ilişkin cevap veriliyor.

Kızıldeniz'de geçişin yeni yolu e-posta! Husiler'in yeni taktiği pes dedirtti

GEMİLER 24 SAAT CEVAP BEKLİYOR

Sistem, Husilerin 2024 yılında kurduğu İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC) üzerinden yürütülüyor.

Gemi işletmecileri, güvenli geçiş taleplerini merkeze e-posta yoluyla gönderiyor. Başvurularda geminin kimlik bilgileri, planlanan güzergâhı ve ABD, İngiltere, İsrail veya Suudi Arabistan ile bağlantısı bulunup bulunmadığı bildiriliyor.

Merkez, başvuruları genellikle 24 saat içinde cevaplandırıyor.

Kızıldeniz'de geçişin yeni yolu e-posta! Husiler'in yeni taktiği pes dedirtti

Olumlu cevap alan gemilere yedi günlük geçiş süresi ve seyir talimatları veriliyor. Uygulama ücretsiz yürütülüyor.

Ancak bu sistemin uluslararası hukukta tanınmış bir yetkisi bulunmuyor. Husilerin verdiği cevap, gemiler için resmî bir seyir izni veya güvenlik garantisi anlamına gelmiyor. The Wall Street Journal (WSJ), bir geminin Babülmendep Boğazı'ndan güvenli geçiş yapabilmek için Husilere gönderdiği e-postayı da paylaştı.

Yazışmada geminin sahibi, işletmecisi ve mürettebatının Çinli olduğu, İsrail, İngiltere ve ABD ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı açıkça ifade edildi.

Kızıldeniz'de geçişin yeni yolu e-posta! Husiler'in yeni taktiği pes dedirtti

Geminin kaptanı tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Geminin sahibi, yönetim şirketi ve işletmecisi Çinli kuruluşlardır. Gemideki tüm mürettebat Çinlidir. İsrail, İngiltere veya ABD ile hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır. Babülmendep Boğazı'ndan güvenli geçiş için başvuruda bulunuyoruz."

E-postada geminin geçiş güzergahı ve tahmini varış saatleri de paylaşıldı.

ÇİN GEMİSİ HUSİLERDEN ONAY ALDI

WSJ'nin aktardığı örneklerden biri, Çin'e ait Zhong Cheng Chang Ling isimli konteyner gemisi oldu.

Geminin işletmecisi, eylül ayında Kızıldeniz'den geçmeden önce Husilerle iletişime geçti.

Gemi kaptanı, şirketin kendisine ihtiyat amacıyla başvuru yapılması talimatını verdiğini anlattı.

Husilerden olumlu cevap alınmasının ardından gemi, 8 Eylül'de otomatik tanımlama sistemindeki varış noktası bilgisini "Gemide silahlı muhafız var" şeklinde değiştirdi.

Zhong Cheng Chang Ling, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndan geçerek 11 Eylül'de Hint Okyanusu'na ulaştı.

Gemi, yolculuk sırasında konum ve rota bilgilerini paylaşan otomatik tanımlama sistemini (AIS) açık tuttu.

Kızıldeniz'de geçişin yeni yolu e-posta! Husiler'in yeni taktiği pes dedirtti

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDA YENİ UYGULAMA

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri.

Husiler, Kasım 2023'te Gazze'deki soykırımı gerekçe göstererek ticari gemilere yönelik saldırılara başlamıştı.

20 Temmuz 2026'da ise Suudi Arabistan bağlantılı gemilere karşı deniz ablukası ilan edildi.

Artan güvenlik riskleri nedeniyle bazı nakliye şirketleri Kızıldeniz yerine Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu rotasını kullanmaya başladı.

Ancak yeni güzergah, Asya ile Avrupa arasındaki seferleri uzatırken yakıt ve taşımacılık maliyetlerini de artırdı.

ABD'DEN GEMİLERE TAM TERSİ UYARI

Husilerin e-posta üzerinden yürüttüğü uygulamaya karşı ABD yönetimi farklı bir tutum benimsedi.

ABD Denizcilik İdaresi, Amerikan bayraklı gemilere Husilerden gelen e-postaları ve telsiz çağrılarını dikkate almamaları yönünde uyarıda bulundu.

Gemilere riskli bölgelerde AIS sistemlerini kapatma, güzergâh değiştirme ve silahlı güvenlik önlemlerini değerlendirme tavsiyesi verildi.

Denizcilik sektöründeki güvenlik uzmanları da Husilerden alınan olumlu cevapların saldırı riskini tamamen ortadan kaldırmadığı uyarısında bulundu.

Buna rağmen bazı nakliye şirketleri, Babülmendep Boğazı'ndan geçmeden önce Husilerle doğrudan iletişim kurmayı tercih ediyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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