KKTC'den Mahmud Abbas'a uyarı: Rum liderle yaptığınız açıklamayı not ettik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yapacağı ziyarete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sert tepki geldi. Abbas'ın Rum lider Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs meselesini görüşecek olmasına karşı çıkan KKTC, Filistin yönetimine Kıbrıs Türk halkının haklarını gözetme çağrısı yaptı.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok sayılmasına karşı çıkılırken Filistin yönetimine KKTC'nin meşru hak ve hassasiyetlerini dikkate alma çağrısı yapıldı.

FİLİSTİN YÖNETİMİNE TEPKİ

Açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştireceği ziyareti ve ziyaret kapsamında, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alınacağının açıklanması tarafımızca dikkatle not edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİ YOK SAYILIYOR"

KKTC, Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğunu hatırlatarak Filistin Devlet Başkanı'nın ziyaretine yönelik rahatsızlığını dile getirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ada'da iki ayrı Halk ve iki ayrı Devlet bulunduğu gerçeği ışığında, Kıbrıs Türk Halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen bu ziyaret Kıbrıs Türk Halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır."

"FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNİ HER ZAMAN DESTEKLEDİK"

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve meşru mücadelesine uzun yıllardır destek verdiği hatırlatıldı.

Dayanışmanın karşılıklı hassasiyetlerin gözetilmesini gerektirdiği ifade edilerek şu mesaj paylaşıldı:

"Kıbrıs Türk Halkı, öteden beri Filistin Halkı'nın kendi kaderini tayin hakkını ve meşru mücadelesini yürekten desteklemektedir. Bu güçlü tarihsel dayanışma doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki beklentimizi vurgulamak isteriz."

FİLİSTİN'E DİYALOG ÇAĞRISI

KKTC, ziyarete yönelik tepkisine rağmen Filistin halkı ve yönetimiyle ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduğunu bildirdi.

"Dost Filistin Halkı ve yönetimi ile diyaloğa ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğumuzu belirtir; temaslarımızın bu doğrultuda gelişmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade etmek isteriz" denildi.

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