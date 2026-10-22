KKTC'li lider, "Bu parayı Avrupa bile vermiyor" deyip isyan etti! "450 bin TL olan vekil maaşlarını düşüreceğiz"

KKTC'de Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, aylık yaklaşık 450 bin TL olan milletvekili maaşlarının düşürülmesi gerektiğini söyleyerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özersay, "Fedakârlık yapılacaksa üst düzeyde yönetimde olanlar, yüksek maaş çekenler kendi maaşlarından başlayarak fedakârlık yapmalı." ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halkın Partisi (HP) lideri Kudret Özersay, KKTC'de milletvekili maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut maaşların ülkenin ekonomik şartlarına göre yüksek olduğunu savunarak yeni dönemde bu rakamların aşağı çekilmesi için adım atacaklarını belirtti.

TÜRK LİRASI KARŞILIĞI 450 BİN TL'YE YAKIN

Özersay, KKTC'de milletvekillerinin aylık yaklaşık 8 bin 500 euro, Türk lirası karşılığıyla ise 450 bin TL'ye yakın maaş aldığını ifade etti. Güney Kıbrıs ve Fransa'daki milletvekillerinin daha düşük maaş aldığını savunan Özersay, "Avrupa ortalamalarında ve onun üzerinde milletvekili maaşları söz konusu memleketimizde." ifadelerini kullandı.

KKTC Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay

MACARİSTAN'DAKİ MAAŞ İNDİRİMLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Macaristan'da bu yıl yapılan seçimlerin ardından göreve gelen hükümetin milletvekili maaşlarını yüzde 40, başbakanın maaşını ise yüzde 50 oranında düşürdüğünü belirten Özersay, KKTC'de de benzer bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savundu. Milletvekili maaşları ile toplumun diğer kesimlerinin gelirleri arasındaki farkın giderek açıldığını belirten Özersay, ekonomik şartlar karşısında üst düzey yöneticilerin de fedakârlık yapması gerektiğini söyledi.

"FEDAKÂRLIK ÖNCE YÜKSEK MAAŞ ALANLARDAN BAŞLAMALI"

Özersay, "Fedakârlık yapılacaksa üst düzeyde yönetimde olanlar, yüksek maaş çekenler kendi maaşlarından başlayarak fedakârlık yapmalı. Yeni dönemde bu düşünceleri hayata geçirme konusunda kararlıyız." dedi.

KKTC Meclisi

Milletvekili maaşlarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirten Özersay, "Yeni dönemde bu düşünceleri hayata geçirme konusunda kararlıyız. Açık ve net." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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