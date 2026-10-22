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Mağusa-Maraş formülüne ret! Rum lider, 20 yıl sonra aynı teklifi gündeme getirdi

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Mağusa-Maraş formülüne ret! Rum lider, 20 yıl sonra aynı teklifi gündeme getirdi
Başlık ResmiMağusa-Maraş formülüne ret! Rum lider, 20 yıl sonra aynı teklifi gündeme getirdi

Rum lideri Hristodulidis’in “Mağusa Limanı, AB kontrolünde doğrudan ticarete açılsın. Kapalı Maraş da BM’nin yönetimine devredilsin” teklifine KKTC Cumhurbaşkanı “Kabul edilemez” cevabını verdi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Mağusa Limanı’nın Avrupa Birliği (AB) kontrolünde doğrudan ticarete açılması karşılığında Kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler’in (BM) yönetimine devredilmesini istedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı canlı yayın programında Hristodulidis’in teklifine cevap verdi. Rum liderin kendisine yazılı bir 19 maddelik teklif paketi sunmadığını tekrarlayan Erhürman “Kapalı Maraş’ın BM’ye devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı’nın AB’nin kontrolüne alınması mümkün değil” dedi. Kapalı Maraş’ın BM’nin yönetimine devredilmesi ile Mağusa Limanı üzerinden ticaret yapılmasının birbirine bağlanmasını eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman “Maraş’ı niye BM idaresine vermenin karşılığı hâline geliyor bu? Mağusa Limanı açık. Bizim limanlarımızdaki sıkıntı Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapamıyor oluşumuzdur” dedi.

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ESKİ CUMHURBAŞKANI REDDETMİŞTİ

Hristodulidis tarafından gündeme taşınan teklifin yeni olmadığını belirten Tufan Erhürman, benzer bir formülün 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a sunulduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erhürman “Yani 20 sene geçti üstünden. Aynı teklif yeni bir formül diye getirildi” açıklamasını yaptı. Talat’ın teklifi o dönemde reddettiğini ve gerekçelerini açıkladığını belirten Erhürman “Bu, benim kabul edebileceğim bir şey değil ki” dedi.

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MÜZAKERELER SONUÇSUZ OLMAMALI

Erhürman, New York’ta gündeme gelen üçlü görüşmeye neden katılmadığına ilişkin “Kıbrıs meselesinde sonuç üretmeyen ve yalnızca görüşmelerin devam etmesine dayanan müzakere anlayışını benimsemiyorum. Müzakere olsun diye müzakere yapmam. Sizi bu masada on sene daha süründürmem” diyerek sonuçsuz görüşmelere karşı olduğunu dile getirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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