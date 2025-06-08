Kolombiya'da başkan adayına kanlı pusu: Senatör Turbay başından vuruldu! Hayati tehlikesi sürüyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota, seçim atmosferinde kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Sağcı başkan adayı ve Senatör Miguel Uribe Turbay, Fontibon bölgesinde düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde iki kurşunla hedef alınan Turbay’ın sağlık durumu "kritik" olarak açıklanırken, Kolombiya siyaseti suikast girişiminin şokunu yaşıyor. 39 yaşındaki senatör, hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Kolombiya başkanlık yarışında ismi ön plana çıkan Senatör Miguel Uribe Turbay, başkent Bogota'nın Fontibon bölgesindeki bir kampanya mitinginde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İKİ KURŞUNLA VURULDU, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki senatörün iki kurşunla yaralandığı ve kanlar içinde yerde yattığı ifade edildi.

İlk müdahale olay yerindeki destekçileri tarafından yapılan Turbay, daha sonra Santa Fe Vakfı Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaynakları, "beyin cerrahisi ve periferik vasküler prosedür" uygulandığını ve durumunun halen "kritik" olduğunu duyurdu.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI 15 YAŞINDA

Polis Şefi General Carlos Triana, saldırı sonrası 15 yaşında bir erkek şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelinin bacağından yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

KAMPANYA EKİBİ DE TEHLİKEDEYDİ

Turbay’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, saldırı sırasında aralarında Meclis Üyesi Andres Barrios'un da bulunduğu 21 kişilik kampanya ekibi miting alanındaydı. Saldırıda iki kişinin daha yaralandığı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

KOLOMBİYA SİYASİ TARİHİNE YENİ BİR ŞOK

Mart ayında sağcı Demokratik Merkez Parti’den başkanlık adaylığını açıklayan Miguel Uribe Turbay, 2026’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun yerine geçmeyi hedefliyordu. Turbay’ın babası, Kolombiya'nın en karanlık dönemlerinden biri olan 1991’de kaçırılarak öldürülmüştü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Saldırı sonrası eşi Maria Claudia Tarazone sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hayatı için savaşıyor" dedi ve Kolombiyalıları dua etmeye çağırdı. Partisi ise saldırıyı "kabul edilemez bir şiddet eylemi" olarak niteledi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıyı "en güçlü ifadelerle" kınadı ve Kolombiya Cumhurbaşkanı’nı "kışkırtıcı söylemleri sonlandırmaya" çağırdı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de "Demokrasilerde şiddete yer yok" açıklaması yaparken, Ekvator Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Her türlü şiddet ve hoşgörüsüzlüğü kınıyoruz" dedi. Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe ise "Bu saldırı ülkenin umuduna, harika bir kocaya, oğula ve meslektaşa yapıldı" ifadelerini kullandı.

SEÇİM PLANLARI İPTAL EDİLDİ

Miguel Uribe Turbay’ın Fransa’ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret, "olayın ciddiyeti" nedeniyle iptal edildi. Kolluk kuvvetleri, saldırganın yargılanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşanlara ödül teklif edildiğini aktardı.