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Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiKolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'nın güneyindeki Cauca yönetim bölgesinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Kolombiya'nın güneyindeki Cauca yönetim bölgesine bağlı El Estrecho kasabasındaki polis karakolunu hedef alan şiddetli bir patlama meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Ulusal basında çıkan habere göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Patlamada çevredeki evler, iş yerleri ve güvenlik birimlerine ait binalar ağır hasar gördü. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Patlama sonrası güvenlik gerekçesiyle otoyolun ilgili bölümü çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Yolun kapatılması bölgedeki lojistik ve ticari hareketlilikte aksamalara yol açtı.

Bölgede uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilik güzergahlarını kontrol etmek isteyen yasa dışı gruplar, sık sık güvenlik güçlerini ve altyapıyı hedef alıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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