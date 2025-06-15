Komşuda korku dolu anlar: Helikopter denize çakıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Vouliagmeni marinası açıklarında özel bir helikopter denize düştü. Türkiye sınırına görece yakın konumda gerçekleşen kazada dört Amerikalı yolcu ve bir Yunan pilot, olaydan sağ kurtuldu

Başkent Atina'nın güney kıyısında bulunan Vouliagmeni yat limanı açıklarında özel bir helikopter denize düştü. Kazada dört Amerikan vatandaşı yolcu ve bir Yunan pilot olmak üzere toplam beş kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, helikopter kısa süre önce Vouliagmeni'deki Astera bölgesinden havalanmıştı. Devlet televizyonu ERT'nin aktardığına göre pilot, uçuş sırasında mekanik bir arıza tespit etti.

PİLOT SON ANA KADAR KOKPİTTE KALDI

Alçak irtifada uçan helikopterdeki pilotun yolculara "derhal terk edin" talimatı verdiği bildirildi. İlk raporlar yolcuların karaya atladığını öne sürse de bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Pilotun, uçağı dengelemek için helikopterde kaldığı iletildi.

Kontrolü yeniden sağlayamayan helikopter kısa süre sonra denize çakıldı. Pilot, olay yerine ulaşan dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Beş kişi de sağlık kontrolleri için Voula’daki bir hastaneye nakledildi. Yetkililer, mekanik arızanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlattı.

Olay, Ege Denizi’nin doğu kıyısında, Türkiye sınırına görece yakın bir bölgede meydana geldi. Kazanın ayrıntıları Yunan ve Amerikan makamları tarafından soruşturuluyor.