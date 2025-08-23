Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komşuda trajikomik olay! Sahibinden kaçan at sırtındaki karpuz yüküyle trafiği birbirine kattı

Komşuda trajikomik olay! Sahibinden kaçan at sırtındaki karpuz yüküyle trafiği birbirine kattı

Suriye’nin başkenti Şam’da sürücüsü olmayan karpuz yüklü at arabası trafiği birbirine kattı.

Suriye’nin başkenti Şam’ın Şükri El Kuvvetli Caddesi'nde sahibinin elinden kaçan at, arkasındaki karpuz yüklü arabayla trafiği altüst etti.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda araçların arasına dalan at arabası birkaç otomobile çarptı. Cadde üzerinde hızla ilerleyen at, uzun süre dörtnala koşmaya devam etti. Koşarak at arabasının üstüne atlayan bir kişinin atı durdurmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.

