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Haberler > Dünya > Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden

Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da, köpeğinin ısrarla havlaması üzerine otomobilinin kaputunu açan kadın şoke oldu. Kaputtan tam 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında olan ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen 'kral kobra' çıktı.

Hayrete düşüren olay Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki bir köyde yaşandı. Park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı. Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi.

Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden - 1. Resim

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ TÜRLERİNDEN

Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi.

Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden - 2. Resim

Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti.

Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden - 3. Resim

Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.

Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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