Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tayland'da, köpeğinin ısrarla havlaması üzerine otomobilinin kaputunu açan kadın şoke oldu. Kaputtan tam 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında olan ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen 'kral kobra' çıktı.
Hayrete düşüren olay Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki bir köyde yaşandı. Park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı. Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi.
DÜNYANIN EN ZEHİRLİ TÜRLERİNDEN
Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi.
Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti.
Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı