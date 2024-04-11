Köpeği havlayınca kaputu açtı, hayatının şokunu yaşadı! 16 kilo ve dünyanın en zehirlilerinden

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da, köpeğinin ısrarla havlaması üzerine otomobilinin kaputunu açan kadın şoke oldu. Kaputtan tam 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında olan ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen 'kral kobra' çıktı.