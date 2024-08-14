Köpek katili İngiltere Türkiye'ye saldırıyor! İki yüzlüler boykot çağrısı yaptı

Sokak köpekleri düzenlemesini ‘katliam yapılıyor’ diyerek çarpıtıp turistlere “Boykot edin. Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı yapan İngiliz medyası asıl ‘uyutmanın’ kendi ülkelerinde yaşandığını unuttu.

SAMET EKER'İN HABERİ - İngiliz medyası, sokak köpekleri düzenlemesini ‘hayvan katliamı yapılıyor’ diye çarpıttı. Bazı İngiliz yazarlar, iki hafta önce yürürlüğe giren kanunu Türk turizmine saldırı bahanesi yaptı. Aralarında Mirror, Daily Mail, The Sun ve Exspress’in de yer aldığı gazeteler “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısında bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının mesajlarını alıntılayan gazeteler “Köpekleri ve kedileri seviyorsanız lütfen Türkiye’yi boykot edin. Rezervasyon yaptırmadan önce düşünün” gibi ifadelere yer verdi.

KARALAMAYA ÇALIŞTILAR

Algı operasyonunda başı çeken The Telegraph’ın turizm yazarı Annabel Fenwick Elliott “Parayı Türkiye’ye değil başka yerde harcayın” diye yazdı. Hayvan hakları koruyucusu Dominic Dyer, diğer Avrupa ülkelerinde yaşayanları da boykota davet etti. Mirror yazarı Nada Farhoud, köşesinde Türkiye’deki düzenleme için “İğrenç derecede acımasız. Modern tarihteki en büyük sokak köpeği katliamı” ifadesini kullandı. Çirkin sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da saldıran Farhoud, yazısında Londra’ya gidip eylem yapan Türkiye’deki marjinalleri kaynak gösterdi. Mirror gazetesinin dünkü nüshasında “Türkiye’yi boykot eder misiniz?” diye anket yapıldığı, İngilizlerin yüzde 53’ünün soruya evet dediği yazıldı. Gazetede “Kıbrıs’a veya Yunanistan’a gidin” denildi. The Sun, Ankara’da yaşanan bir hadiseyi “köpek toplu mezarı” kurgusuyla bütün Türkiye’de olmuş gibi yansıttı. Sosyal medyada mesajlara “Boykott Turkey” ifadesi iliştirildi. İngiliz medyası; Türkiye’de belediyelere barınak yapma mecburiyeti getirildiğinden, görevini yapmayan belediye başkanlarının hapis cezasıyla muhatap olacağından, hayvanlarını sokağa atanlara 60 bin lira ceza verileceğinden bahsetmedi.

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KİRİŞCİ: ALGI OPERASYONU

Kirli kampanyaya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’den tepki geldi. Gazetemize konuşan Kirişci “Turistlerin gelmemesi veya dezenformasyonla donatılma çabası, içeriden bir çabanın tezahürüdür. Bir algı operasyonudur” dedi. “Türkiye’yi dışarıya şikâyet ediyorlar” sözleriyle CHP’yi suçlayan Kirişci şunları söyledi: Türkiye’nin uyguladığı kanunlar, dünyadakilerden daha ileri. Hayvanları kısa bir süre barındırıp, sonra uyutma uygulaması yapmıyoruz. Sonuna kadar sahiplendirmek için çabalıyoruz. Hayvan barınaklarıyla insan, çevre ve hayvanların sağlığı korunacak. Boykot gibi olayları gördükçe hayrete düşüyorum.

BİZDE OLUNCA KATLİAM, KENDİLERİNDE OLUNCA CEZA YETERSİZ

Türkiye’de birçok çocuğun ölümüne ya da yaralanmasına yol açan sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeyi hazırlarken “İngiltere örneği” de incelendi. Sokağa terk edilen hayvanlar çipleri üzerinden sahipleriyle buluşturuluyor. Eğer bir hafta sonra sahibi bulunmazsa köpekler uyutuluyor. Ülkede geçen yıl American bully XL cinsi köpekleri kadın ve çocukları öldürdüğü için yasaklandı. Mart ayında Frankie Macritchie isimli bir çocuk köpek saldırısı sonucu öldü. İngiliz medyası olayın ardından köpek saldırılarının bir yılda %21 arttığından şikâyet etti. BBC “Yasaklı ırkların saldırısı sonucu sahibine 14 yıla kadar hapis veriliyor. Adam öldürmenin cezası müebbet” diyerek cezanın yetersizliğinden yakındı. Exspress, bazı kişilerin bu köpekleri sokağa terk ettiğini, sahibi bulunmayanların uyutulduğunu yazdı.