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Uzunköprü'deki köpek vahşetine belediyeden açıklama: Caniler hesap verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de ölü köpeklerin çuvala konularak çöpe atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama geldi. Açıklamada, "Başkanımız Ediz Martin önderliğinde bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Caniler adalet önünde hesap verecek" denildi. 

Korkunç olay Edirne Uzunköprü'de meydana geldi. Belediyenin vahşi depolama alanında çuvallar içerisindeki ölü köpekler sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzunköprü Belediyesi savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarihinde belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"HESAP VERECEKLER"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uzunköprü Belediyesi olarak Başkanımız Ediz Martin önderliğinde bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Caniler adalet önünde hesap verecek.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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