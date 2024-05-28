Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Koridorda çıplak koştu, görevliye vurdu, kokpiti yumrukladı! Havada ortalığı birbirine kattı

Koridorda çıplak koştu, görevliye vurdu, kokpiti yumrukladı! Havada ortalığı birbirine kattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Koridorda çıplak koştu, görevliye vurdu, kokpiti yumrukladı! Havada ortalığı birbirine kattı
Avustralya, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'da uçağın koridorunda çıplak koşan ve uçuş görevlisine vurarak kokpit kapısını yumruklayan yolcu ortalığı birbirine kattı. Paniğe neden olan yolcu, iniş sonrası gözaltına alındı.

 Son günlerde türbülans nedeniyle panik yaşanan uçaklar gündem olurken, Avustralya'dan ise oldukça sıra dışı bir haber geldi.

Virgin Australia hava yolu şirketine ait bir uçak, Perth şehrindeki Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yaptı. Yaklaşık üç buçuk saat sürmesi beklenen uçuş, bir yolcu tarafından gerçekleştirilen garip davranışlar nedeniyle yarıda kesildi.

KORİDORDA ÇIPLAK KOŞTU, ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsmi açıklanmayan yolcu, uçuş esnasında koridorda çıplak koşarak bir görevliye vurdu ve uçağın geri dönmesini istedi. Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli olan emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

Virgin Australia hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, kargaşaya neden olan yolcu nedeniyle uçağın Perth Havalimanı'na döndüğü belirtildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis, uçağı birbirine katan yolcuyu gözaltına aldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Deniz Akkaya'nın devlet koruması altına alınan kızı 15 yaşında çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üzerinden 31 yıl geçti! Solingen faciasının acısı dinmiyor - DünyaÜzerinden 31 yıl geçti! Solingen faciasının acısı dinmiyorBirleşmiş Milletlerden kırmızı alarm! Refah için acil toplantı - DünyaBirleşmiş Milletler Refah için kırmızı alarma geçtiİsrail tankları Refah'ta! - Dünyaİsrail tankları katliamın merkezindeHindistan'da taş ocağı faciası! 15 işçi öldü, kayıplar aranıyor - DünyaTaş ocağı faciası! 15 işçi öldü, kayıplar aranıyorİsrail'in skandalları bitmiyor! Mossad'ın direktöründen UCM başsavcısına baskı ve tehdit - DünyaGizli toplantıda yaşananlar gündeme bomba gibi düştü!Alman bakana ülkesinde 'Filistin' protestosu! Sözünü kestiler, yuhaladılar - DünyaAlman bakana ülkesinde soğuk duş!
Sonraki Haber Yükleniyor...