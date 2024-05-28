Koridorda çıplak koştu, görevliye vurdu, kokpiti yumrukladı! Havada ortalığı birbirine kattı

Virgin Australia hava yolu şirketine ait bir uçak, Perth şehrindeki Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yaptı. Yaklaşık üç buçuk saat sürmesi beklenen uçuş, bir yolcu tarafından gerçekleştirilen garip davranışlar nedeniyle yarıda kesildi.

KORİDORDA ÇIPLAK KOŞTU, ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsmi açıklanmayan yolcu, uçuş esnasında koridorda çıplak koşarak bir görevliye vurdu ve uçağın geri dönmesini istedi. Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli olan emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

Virgin Australia hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, kargaşaya neden olan yolcu nedeniyle uçağın Perth Havalimanı'na döndüğü belirtildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis, uçağı birbirine katan yolcuyu gözaltına aldı.